Γερμανία: Μεγάλη διαδήλωση στο Βερολίνο κατά του καθεστώτος του Ιράν

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Βερολίνο σε υποστήριξη της εθνικής εξέγερσης των Ιρανών, που συνέπεσε με την επέτειο της αντιμοναρχικής επανάστασης του 1979 στο Ιράν.

Η συγκέντρωση ακολουθεί τις πανεθνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο λόγω των οικονομικών δυσκολιών και γρήγορα απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, καταστέλλοντας με τη βίαιη καταστολή που έχει σημειωθεί από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Περίπου 8.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, η οποία πρόσθεσε ότι 20.000 άτομα είχαν δηλώσει συμμετοχή.

Ο Σαχίν Γκομπάντι, μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI), ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε τις 100.000, λέγοντας ότι χιλιάδες δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο Βερολίνο μετά την ακύρωση των πτήσεων λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο συμμετείχε στην εκδήλωση διαδικτυακά, αφού η πτήση του ακυρώθηκε.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από 344 οργανώσεις και πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας για το Ιράν, συνδικάτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 312 ιρανικές ενώσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Το μήνυμα του ιρανικού λαού και της Αντίστασής του ήταν και παραμένει το εξής: όχι κατευνασμός, όχι πόλεμος ή ξένη επέμβαση, αλλαγή καθεστώτος και κυριαρχία της δημοκρατίας του λαού, από τον λαό και την οργανωμένη αντίστασή του», δήλωσε η Μαριάμ Ρατζάβι, εκλεγμένη πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, στη συγκέντρωση στο Βερολίνο.