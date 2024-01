Γερμανία: Κηδεύτηκε ο Σόιμπλε - Απούσα η Μέρκελ

Κορυφαίοι εκπρόσωποι από όλο το φάσμα της πολιτικής σκηνής της Γερμανίας, στενοί συνεργάτες, φίλοι και πλήθος πολιτών συνέρρευσαν στον κέντρο της πόλης Όφενμποργκ την Παρασκευή για το ύστατο χαίρε στον Βόλφανγκ Σόιμπλε. Εντύπωση ωστόσο έκανε η ηχηρή απουσία της πρώην καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, από την εξόδιο ακολουθία.

Η νεκρική πομπή κατευθύνθηκε προς το νεκροταφείο της πόλης, όπου μια μικρότερη εκλεκτή ομάδα συγκεντρώθηκε εκεί για την ταφή.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η σοσιαλδημοκράτισσα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης Βίνφριντ Κρέτσμαν του κόμματος των Πρασίνων, όπως μεταδίδει η DW.

«Σήμερα συνοδεύουμε μαζί τον Βόλφγκανγκ στο τελευταίο επίγειο ταξίδι του. Τον συνοδεύουμε με αγάπη, με φιλία και βεβαίως όλοι μαζί με απεριόριστο σεβασμό. Τι έργο ζωής. Τι πολιτική ζωή» ανήρτησε αργότερα στο X.com ο Φρίντριχ Μερτς.

Aξιοσημείωτη ήταν η απουσία της Άνγκελα Μέρκελ στις κυβερνήσεις της οποίας ο Σόιμπλε ήταν υπουργός Οικονομικών τα 12 από τα 16 χρόνια της παραμονής της στην καγκελαρία (2005-2021).

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η πρώην καγκελάριος θα συμμετάσχει στην απότιση φόρου τιμής από το γερμανικό κράτος που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού Κοινοβουλίου, του οποίου ο εκλιπών υπήρξε μέλος για 51 χρόνια, ένα ρεκόρ, και πρόεδρος από το 2017 έως το 2021.

Στην τελετή εκτός της Μέρκελ αναμένεται να παραστούν σύμφωνα με την DW, ο Σταϊνμάγερ και άλλοι προσκεκλημένοι υψηλού προφίλ, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σόιμπλε πέθανε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων σε ηλικία 81 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Στη διάρκεια της μακράς πολιτικής καριέρας του διετέλεσε υπουργός, επικεφαλής της KO των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος της Μπούντεσταγκ.

Διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το 1989 και τα γεγονότα εκείνης της χρονιάς τον εκτόξευσαν στο προσκήνιο. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Δυτική Γερμανία) και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ανατολική Γερμανία).

Είναι επίσης γνωστός για την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, καθοδηγώντας την ευρωζώνη μέσα από την κρίση χρέους της με αντιδημοφιλή ενίοτε μέτρα, όπως η άσκηση πίεσης στην Ελλάδα για να δεχτεί σκληρά μέτρα λιτότητας.

„Wir begleiten Wolfgang #Schäuble heute gemeinsam auf seinem letzten irdischen Weg. Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben.“ (tm) pic.twitter.com/omZD6LIIJv