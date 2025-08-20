Γερμανία: Κατηγορίες σε Ρώσο για τον σχεδιασμό επίθεσης στην πρεσβεία του Ισραήλ

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες την Τετάρτη σε Ρώσο υπήκοο που είναι ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης κατά της ισραηλινής πρεσβείας στο Βερολίνο και για απόπειρα ένταξης στην οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους.

Οι εισαγγελικές αρχές πιστεύουν ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής ταυτοποιείται μόνο ως Αχμάντ Ε., έλαβε οδηγίες από το Διαδίκτυο για την κατασκευή εκρηκτικών, αλλά το σχέδιό του απέτυχε καθώς δεν μπόρεσε να προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά.

«Από τις αρχές Φεβρουαρίου, σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επίθεση στη Γερμανία, για παράδειγμα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο», ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε δήλωση.

Κρατείται από τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Βερολίνου τον Φεβρουάριο. Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι βρισκόταν καθ' οδόν προς το Πακιστάν για στρατιωτική εκπαίδευση με το Ισλαμικό Κράτος και ότι χρηματοδότησε το ταξίδι του πωλώντας ακριβά smartphone που απέκτησε μέσω της εγγραφής σε προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

Κατηγορείται επίσης για μετάφραση προπαγανδιστικού υλικού στα ρωσικά και τα τσετσενικά για λογαριασμό του IS, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν στις 7 Αυγούστου για προετοιμασία και υποκίνηση σε σοβαρή πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος και, ως ανήλικος, για απόπειρα ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση στο εξωτερικό.