Στις 2 Αυγούστου η κυβέρνηση Μερτς ανακοίνωσε ότι σταματά την παροχή στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα και πολλοί μίλησαν για μια αλλαγή στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Τελ Αβίβ.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα taz σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της, από την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 μέχρι και τον περασμένο Μάιο οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία προς το Ισραήλ είχαν φτάσει τα 485 εκατομμύρια ευρώ. Αντιστοιχούν στο 30% περίπου το συνολικών εξοπλιστικών εισαγωγών του Ισραήλ και φέρνουν τη Γερμανία στη δεύτερη θέση ανάμεσα στους προμηθευτές της χώρας.

Η εφημερίδα διευκρινίζει όμως ότι αυτό που περνά συχνά απαρατήρητο είναι η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα, αφού και η Γερμανία είναι σημαντικός αγοραστής ισραηλινών όπλων, ο δεύτερος τη τάξει «πελάτης» μετά τις ΗΠΑ.

Επίσης όπως είχε σημειώσει ο Όμιντ Νούριπουρ των Πρασίνων και εκ των αντιπροέδρων της γερμανικής Βουλής η Γερμανία έχει ουσιαστικά σχέση εξάρτησης από στρατιωτικές τεχνολογίες του Ισραήλ, αλλά και από τις υπηρεσίες πληροφοριών του. Ήδη από το 2020 οι γερμανικές εγκληματολογικές υπηρεσίες είχαν, για παράδειγμα, παραδεχτεί ότι χρησιμοποιούν το αμφιλεγόμενο λογισμικό παρακολούθησης Pegasus.

Η παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων για την πολυσύνθετη σχέση των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας εξηγεί και τον πρωτοσέλιδο τίτλο της taz την περασμένη Πέμπτη, που δίπλα στην φωτογραφία του Βενιαμίν Νετανιάχου έγραφε: «Αδελφός στα όπλα της Γερμανίας».

Τανκς και αεροπλάνα

Aκόμα και μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου το 2024, που μιλούσε για τον κίνδυνο γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ οι αγοραπωλησίες δεν σταμάτησαν. Η γερμανική στρατιωτική αεροπορία προμηθεύτηκε από την Israel Aerospace Industries τμήματα του αντιπυραυλικού συστήματος Arrow3 αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ίδια εταιρεία είχε προμηθεύσει τη γερμανική πλευρά το 2024 με τα drones παρακολούθησης τύπου Heron. Μια άλλη ισραηλινή εταιρεία, η Rafael προμηθεύει με τεχνολογία τα άρματα τύπου Leopard 2. Η ίδια εταιρεία ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι θα παρέχει τεχνολογία και για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, επισημαίνει η taz.