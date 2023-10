Γαλλία - Ισπανία: Διαφωνούν με την αναστολή ευρωπαϊκής βοήθειας στην Παλαιστίνη

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του αντιτίθεται στην προτεινόμενη διακοπή της βοήθειας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα παλαιστινιακά εδάφη, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως η Γαλλία δεν υποστηρίζει τη διακοπή της αρωγής που χορηγείται απ' ευθείας στον παλαιστινιακό λαό.

«Αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορούμε να συγχέουμε τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, με τον παλαιστινιακό πληθυσμό ή με την Παλαιστινιακή Αρχή ή με τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο», δήλωσε ο Αλμπάρες σε συνέντευξη του στον ισπανικό ραδιοσταθμό Cadena SER.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα παλαιστινιακά εδάφη θα χρειαστούν πιθανόν περισσότερη βοήθεια στο εγγύς μέλλον μετά την επίθεση της Χαμάς, το Σάββατο, στο Ισραήλ και τον επακόλουθο βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα σήμερα το απόγευμα. Εξάλλου στο Παρίσι το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Γαλλία δεν υποστηρίζει τη διακοπή της βοήθειας που λαμβάνουν απ' ευθείας οι Παλαιστίνιοι.

«Δεν είμαστε υπέρ της αναστολής της βοήθειας που λαμβάνει απ' ευθείας ο παλαιστινιακός λαός και χθες το κάναμε αυτό σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε σε δήλωσή του το γαλλικό υπουργείο.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Γιάνες Λέναρσιτς, σημείωσε ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς του Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Λέναρσιτς ανέφερε: «Αν και καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς, είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να σεβόμαστε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

