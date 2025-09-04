Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibniz RWI μείωσε τις οικονομικές προοπτικές για τη Γερμανία, προειδοποιώντας την Πέμπτη ότι η ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις δημόσιες δαπάνες, καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν αδύναμες.

Το RWI αναμένει πλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% το 2025, με ανάπτυξη 1,1% το 2026 και 1,4% το 2027. Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν προς τα κάτω αναθεωρήσεις κατά 0,1 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις καλοκαιρινές προβλέψεις του.

Από το 2026, οι δημοσιονομικές κινήσεις αξίας περίπου 0,9% του ΑΕΠ ετησίως αναμένεται να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της ανύψωσης, ανέφερε το ινστιτούτο, προειδοποιώντας ότι οι δημόσιες δαπάνες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μόνιμα τις ιδιωτικές επενδύσεις.

«Τα προγράμματα κρατικών δαπανών μπορούν να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση, αλλά δεν επιλύουν τα θεμελιώδη προβλήματα ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του RWI, Torsten Schmidt.

Το γενικό δημόσιο έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 116 δισεκατομμύρια ευρώ (135,80 δισεκατομμύρια δολάρια) σε λίγο κάτω από 158 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

Η ανεργία αναμένεται να παραμείνει πάνω από 6% κατά την περίοδο των προβλέψεων, αλλά προβλέπεται να μειωθεί από 6,3% το 2025 σε 6,1% το 2027.