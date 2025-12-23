Ο ακροδεξιός Γερμανός πολιτικός, Ρίνγκο Μίλμαν, έχει προσελκύσει έντονη προσοχή λόγω της επιμονής του να ζητά πληροφορίες που, σύμφωνα με τους πολιτικούς του αντιπάλους, θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Όπως μεταδίδει το Politico, αξιοποιώντας τα δικαιώματα που του παρέχει η ιδιότητά του ως βουλευτή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο κοινοβούλιο του ανατολικού κρατιδίου της Θουριγγίας - όπου η AfD είναι το ισχυρότερο κόμμα - ο Μίλμαν έχει καταθέσει επανειλημμένα ερωτήσεις προς την τοπική κυβέρνηση ζητώντας λεπτομερή στοιχεία για ζητήματα όπως η αντιμετώπιση drones και οι δυτικές μεταφορές όπλων προς την Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο, ρώτησε γραπτώς: «Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κρατιδιακή κυβέρνηση σχετικά με την έκταση των στρατιωτικών μεταφορών μέσω Θουριγγίας από το 2022 (ανά έτος, είδος μεταφοράς – οδική ή σιδηροδρομική – αριθμό διελεύσεων και γνωστές στάσεις);».

Τον Ιούνιο, σε μία μόνο ημέρα, κατέθεσε οκτώ ερωτήσεις για drones και τις δυνατότητες της αστυνομίας της Θουριγγίας να τα εντοπίζει και να τα εξουδετερώνει, ζητώντας ακόμη και τεχνικές λεπτομέρειες για παρεμβολείς ή ηλεκτρομαγνητικά συστήματα.

Τέτοιου είδους ερωτήσεις από βουλευτές της AfD σε ομοσπονδιακό και κρατιδιακό επίπεδο έχουν οδηγήσει κεντρώους πολιτικούς να κατηγορήσουν το κόμμα ότι χρησιμοποιεί το κοινοβουλευτικό του βάρος για να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες η Μόσχα θα μπορούσε να αξιοποιήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και στον λεγόμενο «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Ευρώπης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Γκέοργκ Μάιερ (SPD), δήλωσε ότι «δεν μπορεί κανείς να αποφύγει την εντύπωση πως η AfD εκτελεί μια λίστα καθηκόντων του Κρεμλίνου». Τόνισε ότι τον εντυπωσίασε το «ακραίο ενδιαφέρον για κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας», παρότι τα θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του τοπικού κοινοβουλίου.

Η AfD απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Κρούπαλα χαρακτήρισε «ύπουλες υπονοήσεις» τους ισχυρισμούς ότι οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην αποκάλυψη διαδρομών μεταφοράς όπλων. Ο ίδιος ο Μίλμαν δήλωσε στο POLITICO ότι δεν ενεργεί για λογαριασμό της Ρωσίας και ότι η ευθύνη για τυχόν αποκάλυψη ευαίσθητων στοιχείων ανήκει στους υπουργούς που απαντούν.

Ωστόσο, ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος επιτροπής εποπτείας των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, προειδοποίησε ότι, ακόμη και χωρίς απόρρητες απαντήσεις, ο μεγάλος όγκος και η ποικιλία των ερωτήσεων μπορούν να επιτρέψουν σε ξένες υπηρεσίες να συνθέσουν κρίσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Spiegel, οι κοινοβουλευτικές ομάδες της AfD έχουν καταθέσει πάνω από 7.000 ερωτήσεις σχετικές με την ασφάλεια από το 2020 - περισσότερες από κάθε άλλο κόμμα. Ειδικοί εκτιμούν ότι, ανεξάρτητα από τα κίνητρα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι ερωτήσεις αυτές συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.