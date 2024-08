Γερμανία: Γυναίκα μαχαίρωσε πέντε άτομα σε λεωφορείο - «Δεν είναι τρομοκρατική επίθεση»

Μια γυναίκα μαχαίρωσε πολλούς ανθρώπους μέσα σε ένα λεωφορείο στην πόλη Ζίγκεν, στη δυτική Γερμανία, τραυματίζοντας πέντε από αυτούς, ανακοίνωσε απόψε η τοπική αστυνομία.

Η γυναίκα, που είναι ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη και δεν υπάρχουν ενδείξεις προς το παρόν ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική επίθεση», ανέφεραν απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες «να μην διαδίδουν ψευδείς αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα ή σε άλλα κανάλια και ειδικότερα να μην κάνουν καμία αναφορά σε τρομοκρατική επίθεση».

Οι τρεις από τους πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τέταρτος είναι σοβαρά τραυματισμένος και ο πέμπτος πιο ελαφρά.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος», διαβεβαίωσε η αστυνομία.

BREAKING: MASS STABBING ON GERMAN BUS WITH 3 CRITICALLY INJURED



Police have arrested a 32-year-old woman.



It’s not being classed as a Terrorism as it was not a Muslim.



They only use the word Terrorism when it’s Muslims. pic.twitter.com/wbRL70toQ2