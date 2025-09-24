Γερμανία: Εντός του 2025 οι προτάσεις του Μερτς για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις της για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας εντός του 2025, δήλωσε την Τετάρτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο ίδιος ανέφερε πως η Γερμανία αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της και χρειάζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για να χρηματοδοτήσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι οι Γερμανοί επιχειρηματίες ανησυχούν βαθιά για το μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Μερτς υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευτεί στο 31% του ΑΕΠ – από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Ο Μερτς προειδοποίησε για έναν «βαθύ ριζικό μετασχηματισμό» και την ανάγκη «οδυνηρών» μέτρων λιτότητας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν κάποιο μέλλον.

Στην ομιλία του την Τετάρτη ο καγκελάριος υπογράμμισε ακόμα πως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας και της χημικής βιομηχανίας πρέπει να παραμείνουν βασικοί κλάδοι της χώρας.

Μίλησε ακόμα και για τη μείωση του κόστους στον τομέα των αερομεταφορών της Γερμανίας.

Η κριτική

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καγκελάριος απέρριψε την κριτική των Πρασίνων και της Αριστεράς ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να διαλύσει το κοινωνικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος των μεταρρυθμίσεων «δεν είναι η διάλυση του κράτους πρόνοιας, αλλά η διατήρησή του όπως πραγματικά το χρειαζόμαστε» και παραπέμποντας στις επενδύσεις σε υποδομές, σε κατοικίες, σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Όποιος αρνείται αυτές τις μεταρρυθμίσεις, στην πραγματικότητα υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνικής πολιτικής, πρόσθεσε ο κ. Μερτς και ζήτησε «συναίνεση εντός της χώρας για το αναπόφευκτο των αλλαγών», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «η οικονομία της αγοράς δεν βασίζεται στην αναδιανομή, αλλά στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για όλους».

Αναφερόμενος στην πολιτική για το κλίμα και απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε κυρίως από τους Πράσινους για εγκατάλειψη των κλιματικών στόχων, ο καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει την προστασία του κλίματος, «αλλά χωρίς ιδεολογίες» και διευκρινίζει ότι μια πολιτική για το κλίμα η οποία δεν θα εγγυάται και την ευημερία των πολιτών, δεν θα γινόταν αποδεκτή από την κοινωνία, ενώ κάνει λόγο και για «άνοιγμα στην τεχνολογία», η οποία μπορεί, όπως είπε, να βοηθήσει σημαντικά.

Απευθυνόμενος στην Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ο Φρίντριχ Μερτς υπενθύμισε την μεταρρύθμιση στην πολιτική για την μετανάστευση, επισημαίνοντας ότι οι αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 60% και δήλωσε ότι η ακροδεξιά «δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με αυτό, καθώς το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα βασικά της ζητήματα».

Ο καγκελάριος δέχεται τις τελευταίες ημέρες έντονη κριτική για την απόφασή του να μην μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά να παραμείνει στο Βερολίνο προκειμένου να ασχοληθεί με τα φλέγοντα εσωτερικά προβλήματα της οικονομίας ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Μπρίτα Χάσελμαν τόνισε μάλιστα ότι ειδικά η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου, με επικριτικές αναφορές στην Ευρώπη και στην Γερμανία, δείχνει ακριβώς γιατί έπρεπε να βρίσκεται εκεί για να απαντήσει.

Ο κ. Μερτς πάντως απέφυγε οποιαδήποτε σχετική αναφορά από το βήμα της Bundestag, περιέγραψε ωστόσο εμμέσως τις ΗΠΑ, χωρίς να τις αναφέρει ονομαστικά, ως «χώρα την οποία συγκαταλέγαμε στις κορυφαίες δημοκρατίες του κόσμου εδώ και πολλά χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος πιστεύει ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνδιαλέγονται, για το καλό της χώρας. «Πρέπει να μιλάμε και με αυτούς με τους οποίους δεν θέλουμε να μιλάμε, να προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά χωρίς ρητορική μίσους στην Βουλή και στον δημόσιο διάλογο. Στόχος μου είναι να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στο κέντρο της δημοκρατικής τάξης και να μην διχάζεται η κοινωνία», πρόσθεσε.