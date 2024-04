Γερμανία: Εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη στην πόρτα συναγωγής

Ένας εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη σε πόρτα συναγωγής, στη βορειοδυτική Γερμανία την Παρασκευή, αλλά προκάλεσε μόνο μικρές ζημιές, ανακοίνωσε η αστυνομία. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό στην πόλη Όλντενμπουργκ συνέβη νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής.



Η φωτιά ανακαλύφθηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χρειάστηκε να την σβήσει. Καμία εκδήλωση δεν λάμβανε χώρα στο κτίριο εκείνη την ώρα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά τον δράστη, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το κίνητρο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Αντρέας Σατζχορν, καταδίκασε την «άνανδρη πράξη» και είπε σε μια δήλωση ότι «θα λάβουμε αυτή την επίθεση ως λόγο για να αυξήσουμε αμέσως τα μέτρα ασφαλείας στη συναγωγή του Όλντενμπουργκ» όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες από το The Times of Israel.

Η Γερμανία σημείωσε μεγάλη αύξηση στα αντιεβραϊκά επεισόδια μετά την επίθεση σοκ της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο και τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας που κυβερνά τη Γάζα.

