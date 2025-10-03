Γερμανία: Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου

Και οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά από αναφορές για εμφάνιση drone.

Σύμφωνα με επιβάτες πτήσης με προορισμό το Λονδίνο, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε την ακύρωση της αναχώρησης λόγω δραστηριότητας drone, προσθέτοντας ότι αστυνομικά ελικόπτερα βρίσκονταν στον αέρα και ότι ήταν αβέβαιο αν η πτήση θα πραγματοποιούνταν το ίδιο βράδυ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε το κλείσιμο και των δύο διαδρόμων, σημειώνοντας όμως ότι ο λόγος του κλεισίματος δεν ήταν ακόμη ξεκάθαρος εκείνη τη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης εμφανίσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου οδήγησε την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διακόψει προσωρινά τις επιχειρήσεις, γεγονός που προκάλεσε την ακύρωση 17 πτήσεων και επηρέασε σχεδόν 3.000 επιβάτες.

«Το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, φρόντισε άμεσα για την εξυπηρέτηση των επιβατών στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν ράντζα, διανεμήθηκαν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανέφερε το αεροδρόμιο του Μονάχου σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου πρόσθεσαν ότι 15 εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν προς τη Στουτγκάρδη, τη Νυρεμβέργη, τη Βιέννη και τη Φρανκφούρτη.