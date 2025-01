Γερμανία: Δύο νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς σε εταιρεία

Επίθεση με δύο νεκρούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εταιρεία Hänel στην περιοχή του Κόχεντορφ στη νότια Γερμανία, όταν ένας ένοπλος μασκοφόρος μπήκε μέσα και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνδρες σκοτώθηκαν και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο δράστης κατάφερε αρχικά να διαφύγει και βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό μεγάλης κλίμακας.

Παρά το περιστατικό, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για το κοινό.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας μεταφέρθηκαν αμέσως έξω από το κτίριο και οι ιερείς έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέχουν υποστήριξη. Το κλιμάκιο ανθρωποκτονιών έχει ξεκινήσει έρευνες για να διευκρινιστεί η ακριβής εξέλιξη των γεγονότων.

