Γερμανία: Αντιδράσεις για την απόφαση της Deutsche Welle να κλείσει την ελληνόφωνη σύνταξη

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις φορέων ελληνογερμανικού ενδιαφέροντος στην ανακοίνωση της Deutsche Welle για κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος από την 1.1.2027, στο πλαίσιο γενικότερων οικονομικών περικοπών και αναδιάρθρωσης.

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου εκφράζει «τη βαθιά της ανησυχία», υπενθυμίζοντας τον ρόλο της ελληνικής σύνταξης της DW κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ως «μιας από τις σημαντικότερες φωνές δημοκρατικής ενημέρωσης». «Η πλήρης κατάργηση εγείρει σοβαρά ερωτήματα: Γιατί καταργείται πλήρως η γλώσσα που αποτελεί επίσημη γλώσσα δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδας και Κύπρου);

Πώς λαμβάνεται υπόψη η παρουσία άνω των 500.000 Ελλήνων στη Γερμανία; Ποιο μήνυμα αποστέλλεται στις ελληνογερμανικές σχέσεις;», τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας, η οποία προανήγγειλε παράλληλα την αποστολή επιστολών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και τη διοίκηση της Deutsche Welle, ζητώντας την αναστολή και την επανεξέταση της απόφασης «με διαφάνεια και τεκμηρίωση». Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι η Κοινότητα θα απευθύνει αντίστοιχη επιστολή προς τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, με αναφορά «στην σημασία της απόφασης για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και το ευρωπαϊκό πνεύμα πολυμορφίας».

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου απευθύνει επίσης έκκληση στους Έλληνες και τους Κύπριους και σε όλους τους ελληνικούς φορείς στη Γερμανία «να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής φωνής στη Deutsche Welle», τονίζοντας ότι «το οφείλουμε στη γλώσσα μας, στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές» και ότι «η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μέσο επικοινωνίας, είναι ταυτότητα, μνήμη και μέλλον, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας», ενώ «η πολυφωνία είναι δημοκρατία».

Σε ανάλογο πνεύμα είναι και η ανακοίνωση του Γερμανο-ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, με τον πρόεδρό του Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο να εκφράζει τη λύπη του και να υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πορεία της Ελλάδας προς τη σταθερότητα δεν ήταν αυτονόητη, αλλά οφείλεται μεταξύ άλλων στον ιστορικό ρόλο της DW, η οποία, παράλληλα με τον αγώνα των Ελλήνων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας». Πέρα από την αποστολή της ενημέρωσης, «η Deutsche Welle εκπληρώνει μια θεμελιώδη λειτουργία ως μέσο προώθησης της Γερμανίας στο εξωτερικό, συχνά αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με τον γερμανικό πολιτισμό, τη γερμανική πολιτική και τη γλώσσα. Σε μια εποχή όπου η "ήπια δύναμη" (soft power) αποτελεί κεντρικό μέσο της εξωτερικής πολιτικής, η DW αποτελεί μια απαραίτητη γέφυρα που μεταδίδει μια συμπαθητική και αυθεντική εικόνα της σύγχρονης Γερμανίας», επισημαίνει ο κ. Κοτσαμπόπουλος και περιγράφει την παρουσία της ελληνόφωνης σύνταξης ως «ανεκτίμητης αξίας» για την ενίσχυση των γερμανοελληνικών σχέσεων, ενώ ακόμη τονίζει:

«Ιδιαίτερα σε οικονομικά και πολιτικά δύσκολους καιρούς, το ελληνικό πρόγραμμα της DW προάγει την αμοιβαία κατανόηση και καταρρίπτει προκαταλήψεις. Ωστόσο, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, η υπηρεσία του ελληνικού προγράμματος έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας: Σημασία για την Κύπρο: Η συντακτική ομάδα παρέχει μια απαραίτητη υπηρεσία για την διαιρεμένη χώρα-μέλος της ΕΕ, την Κύπρο, η οποία συχνά δεν ακούγεται αρκετά στον ευρωπαϊκό χώρο των μέσων ενημέρωσης. Γεωπολιτική σταθερότητα: Ειδικά σε περιόδους αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο, η ελληνόφωνη ενημέρωση της DW αποτελεί σημαντική ενίσχυση του νοτιοανατολικού μετώπου. Μεταδίδει ευρωπαϊκές αξίες και γερμανικές προοπτικές σε μια περιοχή που είναι στρατηγικά σημαντική όσο ποτέ άλλοτε». Ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση, συνεχίζει ο πρόεδρος του DHW, «το ελληνικό πρόγραμμα της DW αποδεικνύεται απαραίτητο για τις γερμανοελληνικές σχέσεις» και κάνει λόγο για «αναζωπύρωση του αντιγερμανικού αισθήματος, που προκλήθηκε από νέα δημόσια συζήτηση για τα εγκλήματα πολέμου των ναζιστών», όπως οι εκτελέσεις στην Καισαριανή, μετά την πρόσφατη δημοσίευση μοναδικών ιστορικών φωτογραφιών που προσφέρθηκαν προς πώληση στο Διαδίκτυο.

«Σε τέτοιες στιγμές συναισθηματικής δημοσιογραφίας, η DW ως σοβαρή γερμανική φωνή, έχει ανεκτίμητη αξία. Έχει κατευναστική επίδραση, τοποθετεί τα γεγονότα σε ιστορικό πλαίσιο και αποτρέπει την καταστροφή της γέφυρας που με κόπο χτίστηκε μεταξύ των χωρών μας από λαϊκιστικές εξάρσεις», αναφέρει και εκφράζει την έκπληξη του Συνδέσμου για την απόφαση της κατάργησης του ελληνικού προγράμματος, το κόστος του οποίου, σημειώνει, είναι «αμελητέο» σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της DW και δυσανάλογο προς την «μαζική ζημιά που θα προκαλέσει η κατάργησή του στην εξωτερική πολιτική και τον πολιτισμό».

Ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος καλεί με την επιστολή του τη διοίκηση της Deutsche Welle να εκτιμήσει την αξία του ελληνικού προγράμματος όχι μόνο από δημοσιονομική άποψη, αλλά και ως «στρατηγική επένδυση» στην ελληνογερμανική φιλία. «Το να θυσιάσετε μια βάση εμπιστοσύνης και επιρροής που χτίστηκε επί δεκαετίες για να εξοικονομήσετε λιγότερο από το 0,2% του συνολικού προϋπολογισμού είναι κοντόφθαλμο από άποψη γεωπολιτικής ασφάλειας και διπλωματίας. Η ανακοίνωση του τέλους του μοναδικού ελληνόφωνου προγράμματος στη Γερμανία, μόλις 9 ημέρες μετά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας της UNESCO στις 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα καταστροφικό μήνυμα για τον ελληνικό πολιτισμό και την κοινότητα που ζει εδώ.

Η απόσυρση από την ελληνόφωνη ενημέρωση αυτή τη στιγμή θα άφηνε ένα κενό που θα ήταν δύσκολο να καλυφθεί σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας και αναζωπύρωσης ιστορικών πληγών. Καλούμε λοιπόν όλους τους φορείς της DW να επανεξετάσουν τη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος ως στρατηγική επένδυση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», αναφέρεται στην επιστολή του Συνδέσμου.

Ως «σιωπή μιας ελεύθερης φωνής» περιγράφει την κατάργηση της ελληνόφωνης σύνταξης της Deutsche Welle ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης. «Για εμάς, τους Έλληνες επιστήμονες που ζούμε και εργαζόμαστε στη Γερμανία, η Deutsche Welle δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός ειδησεογραφικός οργανισμός. Ήταν μια γέφυρα πολιτισμού και επιστήμης, ένας σταθμός που μετέφερε τον γερμανικό ορθολογισμό και την ακαδημαϊκή εγκυρότητα στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει ο Σύλλογος και κάνει ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του προγράμματος της DW την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας: «Η ελληνική εκπομπή της DW αποτέλεσε την κορυφαία ελεύθερη φωνή της αντίστασης. Οι Έλληνες πολίτες συντονίζονταν κρυφά στα βραχέα κύματα για να ακούσουν την αλήθεια. Η DW δεν μετέδιδε απλώς ειδήσεις, μετέδιδε ελπίδα και δημοκρατικά ιδεώδη».

Ο Σύλλογος Επιστημόνων αναδεικνύει επίσης τον ρόλο της DW στην προβολή επιστημονικών θεμάτων: «Ως επιστημονική κοινότητα, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την προσήλωση του ελληνικού τμήματος στην τεκμηριωμένη ανάλυση. Σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση και ο λαϊκισμός απειλούν τη δημόσια σφαίρα, η DW παρείχε ένα ασφαλές καταφύγιο ποιοτικής δημοσιογραφίας, καλύπτοντας με επάρκεια θέματα τεχνολογίας, ιατρικής και κοινωνικών επιστημών».

Η κατάργηση του ελληνικού τμήματος --του μόνου από τα 32 που κλείνει εξ ολοκλήρου λόγω περικοπών-- «αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό», καθώς «η δημοκρατία απαιτεί πολυφωνία και η επιστήμη απαιτεί έγκυρη επικοινωνία», τονίζει ο Σύλλογος και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους, ενώ καλεί την ηγεσία του οργανισμού «να αναλογιστεί το ιστορικό και πολιτικό βάρος αυτής της φωνής, η οποία για δεκαετίες υπηρέτησε τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού».