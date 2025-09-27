Γερμανία: Ανησυχία για αυξανόμενα σαμποτάζ - Άσκηση για αποτροπή drones στο Αμβούργο

Σε συναγερμό βρίσκονται στη Γερμανία οι αρχές και για τα αυξανόμενα περιστατικά σαμποτάζ στο γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα σημεία σε όλη τη χώρα: για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα εκ νέου μεταξύ Ντίσελντορφ και Κολωνίας. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένες υβριδικές επιθέσεις, χωρίς επίσης να αποκλείουν το να βρίσκεται η Ρωσία πίσω τους, αναφέρει η DW.

Ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δηλώνει ότι οι αρχές διερευνούν ειδικότερα τη δράση «χαμηλόβαθμων πρακτόρων», οι οποίοι με αμοιβή αναλαμβάνουν τέτοιες δολιοφθορές για λογαριασμό ξένων μυστικών υπηρεσιών. Μια τέτοια δίκη με φερόμενους Ρώσους πράκτορες βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο. Κατηγορούνται ότι προσπάθησαν, με σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, να εμποδίσουν τη μεταφορά στρατιωτικών εξοπλισμών από τη Γερμανία στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα στο αεροδρόμιο του Βερολίνου συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι αναβολές πτήσεων μετά την κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας, ενώ τα προβλήματα αναμένεται να συνεχιστούν και όλο το Σαββατοκύριακο.

Άσκηση αποτροπής drones στο Αμβούργο

Στο μεταξύ μετά τις πτήσεις ντρόουν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας έχει σημάνει συναγερμός και στη Γερμανία. Οι ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν πάντως σε γερμανικά δίκτυα ότι η Γερμανία είναι ανοχύρωτη απέναντι σε πιθανές επιθέσεις ντρόυν, με διάτρητη αεράμυνα και ελλείψεις στην προστασία κρίσιμων υποδομών, αεροδρομίων και στρατοπέδων.

Στο Αμβούργο βρίσκεται πάντως σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εντός αστικού ιστού, η Red Storm Bravo. Είναι άσκηση αποτροπής ντρόουν με περίπου 1000 στρατιώτες και αστυνομικούς.

Αποκαλύψεις Πιστόριους

«Ζούμε μια νέα πραγματικότητα» είπε πριν από λίγες μέρες ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος σε δραματικούς τόνους έστειλε και το εξής ηχηρό μήνυμα μέσα στην εβδομάδα: «Δεν έχουμε πόλεμο αλλά ούτε εντελώς ειρήνη» παραπέμποντας σε έναν υβριδικό πόλεμο.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι πριν από λίγες μέρες η κομβικής σημασίας γερμανική φρεγάτα «Αμβούργο», που συμμετέχει σε νατοϊκό άσκηση στη Βαλτική, βρέθηκε να παρακολουθείται δύο φορές από ρωσικά μαχητικά στην περιοχή της Βαλτικής, η οποία βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της Μόσχας.

Ταυτόχρονα ο Πιστόριους αποκάλυψε ότι εδώ και καιρό δύο δορυφόροι Ιntelsat, που συλλέγουν από το διάστημα δεδομένα για τον γερμανικό στρατό, παρακολουθούνται και δέχονται παρεμβολές από ρωσικούς δορυφόρους.