Γερμανία: Ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους στο οδόστρωμα αεροδρομίου - Ακυρώσεις πτήσεων

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σημειώνονται από το πρωί στο αεροδρόμιο Βόννης-Κολωνίας, όπου ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τις παλάμες τους στο οδόστρωμα ενός από τους διαδρόμους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε μέλη της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) σκαρφάλωσαν στις 05:00 (τοπική ώρα) από φράχτη και κατάφεραν να βρεθούν στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, όπου κόλλησαν τις παλάμες τους στην άσφαλτο, προκαλώντας διακοπή των πτήσεων. Η αστυνομία απομάκρυνε τους ακτιβιστές χρησιμοποιώντας ειδικό διαλύτη και οι πτήσεις εκτελούνται και πάλι, το αεροδρόμιο ωστόσο εκτιμά ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

📣 Mit der internationalen Kampagne „Oil Kills“ fordern wir in über 10 Ländern die Unterzeichnung eines Fossil Fuel Treaty. Womit sich die Regierung zu internationalen Verhandlungen verpflichtet, mit dem Ziel: ein internationaler Vertrag zum Ausstieg aus den Fossilen bis 2030. pic.twitter.com/Gds8QyihDp

Η «Τελευταία Γενιά», η οποία ζητά να σταματήσει οριστικά η χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη έως το 2030, ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι εγκαταλείπει αυτού του είδους τη δράση, στελέχη της όμως διευκρινίζουν τώρα ότι η απόφαση αφορούσε μόνο τη διακοπή οδικής κυκλοφορίας.

❌ Die Nutzung Fossiler Energien bringt Milliarden Menschenleben in Gefahr. Wir können das nicht hinnehmen!



🫵 Setz dich auch für ein Fossil Fuel Treaty ein! Komm mit uns auf die nächste Ungehorsame Versammlung am 03.08 in deiner Nähe:https://t.co/iTJoW1t1Zw pic.twitter.com/aYWuPnu2nx