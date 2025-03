Γ. Γεραπετρίτης για Κυπριακό: Η μόνη λύση είναι η επανένωση του νησιού

«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβέρνησης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέλαβε το τελευταίο διάστημα ως μείζονα προτεραιότητα του ΟΗΕ την επανεκκίνηση των άτυπων συζητήσεων σχετικά με το Κυπριακό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τo τέλος της άτυπης πενταμερούς στη Γενεύη.

«Η συζήτηση, η οποία έγινε, εδράστηκε στους τομείς που αναφέρονται στα μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, όπως ιδίως αναφέρονται τα ζητήματα αποναρκοθέτησης, προστασίας του περιβάλλοντος, νεότητας, της αποκατάστασης νεκροταφείων κλπ».

Σημείωσε ότι αποφασίστηκε ότι θα οριστεί ειδικός απεσταλμένος για τα επόμενα βήματα των συζητήσεων εκ μέρους του ΓΓ του ΟΗΕ.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό βρίσκεται στην αιχμή της ατζέντας του ΟΗΕ. Θα υπάρξει συνέχεια στις άτυπες συναντήσεις τόσο διμερώς όσο και με το φορμάτ της πενταμερούς», επεσήμανε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι τέλος Ιουλίου θα υπάρξει και νέα πενταμερής συνεδρίαση.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι παρά το γεγονός ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς βρίσκεται σε άλλη γραμμή σε σχέση με το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει ο διάλογος για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Η μόνη λύση είναι η επανένωση του νησιού», κατέληξε.

Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ Τουρκίας, Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι έγινε αποτίμηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό και του τρόπου καλύτερης εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της Συρίας.

Συζήτησαν επίσης, για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί εντός του Απριλίου, καθώς και για την επόμενη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στις 3-4 Απριλίου.

📍Geneva | FM George Gerapetritis met w/ FM of Türkiye, Hakan Fidan, on the sidelines of the informal meeting on Cyprus in a broader format pic.twitter.com/617Z94rXIA