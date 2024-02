Γεννημένη στη Βρετανία γυναίκα που προσχώρησε στον ISIS χάνει τη βρετανική υπηκοότητα

Μια γυναίκα γεννημένη στη Βρετανία, η Σαμίμα Μπεγκούμ, η οποία πήγε στη Συρία όταν ήταν ακόμα μαθήτρια για να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος, έχασε την Παρασκευή την έφεσή της κατά της αφαίρεσης της υπηκοότητάς της.

Η βρετανική κυβέρνηση αφαίρεσε την υπηκοότητα της Μπεγκούμ το 2019 για λόγους εθνικής ασφαλείας, αφού η γυναίκα είχε βρεθεί σε στρατόπεδο κρατουμένων στη Συρία.

Η Μπεγκούμ, η οποία είναι σήμερα 24 ετών, υποστήριξε πως η απόφαση για την αφαίρεσή της υπηκοότητάς της ήταν παράνομη, εν μέρει επειδή οι Βρετανοί αξιωματούχοι δεν είχαν εξετάσει ως όφειλαν το ενδεχόμενο να ήταν θύμα τράφικινγκ, ένα επιχείρημα που είχε απορριφθεί το Φεβρουάριο 2023 από κατώτερο δικαστήριο.

23 Φεβρουαρίου 2015 - Στιγμιότυπα από κάμερες κλειστού κυκλώματος που εξέδωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Καντίζα Σουλτάνα, αριστερά, Σαμίμα Μεγκούμ, στο κέντρο και η Αμίρα Αμπασε περνούν από τον έλεγχο ασφαλείας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, πριν αναχωρήσουν για την Τουρκία (Metropolitan Police via AP, file).

Το Εφετείο του Λονδίνου απέρριψε σήμερα ομόφωνα την έφεση που η Μπεγκούμ είχε καταθέσει τον Οκτώβριο.

Η δικαστής Σου Καρ δήλωσε: «Μπορεί να υποστηριχθεί με επιχειρήματα ότι η απόφαση στην υπόθεση της κ. Μπεγκούμ ήταν σκληρή. Μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με επιχειρήματα ότι η κ. Μπεγκούμ ευθύνεται για την κακοτυχία της. Ωστόσο, δεν είναι δουλειά αυτού του δικαστηρίου να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με κάποια απ' αυτές τις απόψεις. Η μόνη δουλειά μας είναι να εκτιμήσουμε αν η απόφαση για τη στέρηση της υπηκοότητας ήταν σύννομη. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ήταν και η έφεση απορρίπτεται».

🚨'ISIS Bride' Shamima Begum banned from returning to UK in final ruling by Court of Appeal

Shamima Begum travelled to Syria in 2015 as a schoolgirl and later had her citizenship revoked on national security grounds after being found in a refugee camp in February 2019.



ISIS… pic.twitter.com/vqE9Sf9kOL