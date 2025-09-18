Γενική απεργία στη Γαλλία: Πάνω από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές στους δρόμους κατά των μέτρων λιτότητας

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT, σε μία από τις μεγαλύτερες ημέρες κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών, καθώς τα συνδικάτα ενώνουν σπάνια τις δυνάμεις τους για να πιέσουν τον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να δράσει για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το France24.

Καθώς οι Γάλλοι διαδηλωτές πραγματοποιούν μια ημέρα πανεθνικών διαμαρτυριών και απεργιών, τα αριστερά κόμματα και οι υποστηρικτές τους ζητούν υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους και τις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 21 διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση, σημειώνοντας ότι βλήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον αστυνομικών κοντά στο μέτωπο της πορείας στην πρωτεύουσα.

Περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο Πολιτισμού

Το μεσημέρι, περίπου 70 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπλοκάροντας τρεις από τις εισόδους του, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της υπουργού Ρασίντα Ντάτι, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

«Αφού δεν θέλουν να μπούμε, κανείς δεν θα μπει στο υπουργείο», φώναζαν οι διαδηλωτές. «Ντάτι, τελείωσες, ο πολιτισμός είναι στους δρόμους», προσέθεσαν.

Στη συνέχεια, σχημάτισαν πορεία και κατευθύνθηκαν στην Πλατεία της Βαστίλλης για να ενωθούν με την αρχή της διαδήλωσης.

Διαδηλωτές έκαναν πορεία με καπνογόνα και συνθήματα και προς το υπουργείο Οικονομικών.