Γάζα: Παραδόθηκαν στο Ισραήλ οι σοροί ακόμα δύο θυμάτων από τη Χαμάς

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα τα σώματα δύο νεκρών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας τα οποία θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα επιθεωρήσουν τις σορούς οι οποίες στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση και περαιτέρω έλεγχο.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τα λείψανα και των 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για 360 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Μέχρι την Πέμπτη είχε παραδώσει 15 πτώματα.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς καθυστερεί να παραδώσει τα υπόλοιπα πτώματα των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα. Η Χαμάς απαντά ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν και να ανακτηθούν όλα τα πτώματα.

Νετανιάχου: Θα αφοπλίσουμε τη Χαμάς και θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα, αν δεν το κάνουν οι ξένες δυνάμεις

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δόκιμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1, δήλωσε ότι «το Ισραήλ έχει ακόμα δουλειά να κάνει στη Γάζα».

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρά πλήγματα όπως συνέβη τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα», είπε ο Νετανιάχου και συνέχισε: «Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο, για να απομακρύνουμε άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας».

Στη συνέχεια, όντας επικριτικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως οι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς κατά δυνάμεων των IDF.

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί», τόνισε με βεβαιότητα. «Αν το κάνουν ξένες δυνάμεις, καλώς. Αν δεν το κάνουν, θα το κάνουμε εμείς», προειδοποίησε.