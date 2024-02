Γάζα: Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας

Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή κατά τη διάρκεια παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας την Πέμπτη στη βόρεια Γάζα. Εάν και οι συνθήκες δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες, σύμφωνα με τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF), η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν τα 30 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταδίδει η εφημερίδα Jerusalem Post.

Η Χαμάς κατηγόρησε τις IDF ότι διέπραξαν «σφαγή», χωρίς ωστόσο να καταθέτει αποδείξεις.

Σύμφωνα με τη JP, τα φορτηγά μπήκαν στη Γάζα από το πέρασμα του Κερέν Σαλόμ και της συνοριακής διάβασης της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ταξίδεψαν κατά μήκος της παραλιακής οδού σε ένα τμήμα της βόρειας Γάζας κοντά στο Ριμάλ και στη συνέχεια πέρασαν σε κατοικημένες περιοχές για να κάνουν τις παραδόσεις.

Οι IDF, οι οποίες δημοσίευσαν δορυφορικό βίντεο, δήλωσαν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στα φορτηγά και προσπάθησαν να πάρουν τις προμήθειες με τη βία.

Δεν είναι σαφές στο βίντεο εάν οι Παλαιστίνιοι ποδοπατήθηκαν, ωστόσο το δορυφορικό υλικό δείχνει ότι επικρατούσε μια κατάσταση χάους γύρω από τα φορτηγά. Το βίντεο δεν δείχνει πυρά από τις IDF.

This morning humanitarian aid trucks entered northern Gaza, residents surrounded the trucks and looted the supplies being delivered. As a result of the pushing, trampling and being run over by the trucks, dozens of Gazans were killed and injured.