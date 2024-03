Γάζα: Οι IDF βρήκαν όπλα στο μαιευτήριο του νοσοκομείου Αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Ναχάλ, κατέσχεσαν όπλα, στο μαιευτήριο του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων όλμων, εκρηκτικών μηχανισμών, τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή, τουφέκια εφόδου, πιστόλια και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός, βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε μαξιλάρια και κρεβάτια ασθενών, καθώς και στις οροφές και τους τοίχους του κτιρίου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

🚨BREAKING: IDF kills multiple terrorists in Shifa Hospital's maternity ward, where weapons were found inside pillow cases, beds, ceilings, and walls pic.twitter.com/hMUOuXtdia