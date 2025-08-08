Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ
AP Photo/Ebrahim Noroozi
Γάζα

Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

08/08/2025 • 14:15
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είναι οι βασικές προτεραιότητες, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καγκελάριος εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.

