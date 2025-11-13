Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα ομήρου της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ένα φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς, το οποίο ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα. Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ομήρων: τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.