IDF: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τον απελευθερωμένο από τη Χαμάς όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα (12/05) τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή επιστροφή στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Μια πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Αλεξάντερ παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο επιβεβαίωσαν αργότερα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστοποιώντας ότι τον παρέλαβαν από τη διεθνή οργάνωση

🟡According to the information communicated by the Red Cross, one hostage has been transferred to them, and is on his way to IDF and ISA forces in Gaza.