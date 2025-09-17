Το Ισραήλ άνοιξε και δεύτερο διάδρομο εκκένωσης, διάρκειας 48 ωρών, για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως θα ανοίξουν ένα δεύτερο δρόμο για τη διαφυγή των κατοίκων της Πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της περιοχής.

Όπως σημείωσαν οι IDF, θα ανοίξει μια δεύτερη διαδρομή εκκένωσης, στο Σαλάχ αλ-Ντιν - τον κύριο αυτοκινητόδρομο μεταξύ βορρά και νότου στη Γάζα - από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος του Σαλάχ αλ-Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο ίδιος.

#عاجل ‼️ إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها،

⭕️يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين

⭕️سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

⭕️في هذه المرحلة، سيتاح الانتقال عبر هذا المسار لمدة 48… pic.twitter.com/PZMhtu4B51 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2025

Σύμφωνα με το Ισραήλ, περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές της Λωρίδας.

Οι Times of Israel ανέφεραν πως μέχρι στιγμής, οι κάτοικοι της Γάζας μπορούσαν να φύγουν μόνο μέσω ενός παραλιακού δρόμου, ο οποίος έχει κατακλυστεί από πεζούς και οχήματα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνονται προς τα νότια της πόλης για να αποφύγουν την επικείμενη επίθεση.

Ο διάδρομος Σαλάχ αλ-Ντιν χρησιμοποιήθηκε ως κύρια οδός εκκένωσης κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην πόλη τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου πως θα προχωρήσει τον σχεδιασμό για την «ανεξαρτησία» της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως αν υπάρχει ένα μάθημα που αποκομίστηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, αυτό ήταν ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς περιορισμούς».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον προσκάλεσε για επίσημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σε περίπου 2 εβδομάδες, στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους στη Γάζα

Την ίδια ώρα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να επιχειρούν στην περιοχή της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Gideon's Chariots II», σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξόντωσαν τρομοκράτες και διαλύουν στρατιωτικές δομές που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

⭕️Operation Gideon’s Chariots II

IDF troops in Gaza City:



⚔️ Eliminated terrorists & dismantled terrorist sites.



💥 Struck a Hamas weapons production facility – secondary explosions were identified, confirming the presence of weapons in the facility.



✈️ IAF & Artillery Corps… — Israel Defense Forces (@IDF) September 17, 2025

«Επιπλέον, τις τελευταίες δύο ημέρες, οι δυνάμεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) και του πυροβολικού έπληξαν πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη την πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις που διεξάγουν επιχειρήσεις στην περιοχή», καταλήγουν οι IDF στην ανακοίνωσή τους.