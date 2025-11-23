Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου, Εμάνουελ Μακρόν από την έναρξη της θητείας του το 20217, ενώ το παράδειγμά του ακολουθεί και ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος καταγραφεί σημαντική πτώση τον Νοέμβριο στις δημοσκοπήσεις.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η γαλλική Le Figaro, η δημοτικότητα του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκόρνι μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες τον Νοέμβριο, κατά το πρότυπο του Μακρόν, του οποίου το ποσοστό δυσαρέσκειας φτάνει σε ιστορικό επίπεδο, σύμφωνα με τον μηνιαίο βαρόμετρο της Ifop για την εφημερίδα Journal du Dimanche.

Ο Λεκόρνι, που αναζητά έναν δύσκολο συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό με τα πολιτικά κόμματα, συγκεντρώνει 34% ικανοποιημένων από το έργο του τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

«Ακόμη και η πιο ήρεμη μορφή της μακρονικής πολιτικής αρχίζει να ''μολύνεται'' από την προεδρική αντιδημοτικότητα», παρατηρεί ο γενικός διευθυντής της Ifop, Φρεντερίκ Ντάμπι, που παρατίθεται από το JDD.

Το 56% δηλώνει πολύ δυσαρεστημένο με τον Μακρόν

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρίν, παραμένει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο του από την εκλογή του, με μόνο το 16% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο μαζί του, πλησιάζοντας τα ρεκόρ αντιδημοτικότητας του Φρανσουά Ολάντ (13%).

Ωστόσο, το ποσοστό των πολύ δυσαρεστημένων φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ, στο 56%.

«Οι Γάλλοι περιγράφουν μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα» για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναλύει ο Φρεντερίκ Ντάμπι.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού το κράτους το 2026 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μια έκβαση χωρίς προηγούμενο εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

Έπειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων - μόλις ένα τάχθηκε υπέρ - χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα.