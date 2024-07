Γαλλία: Περιορίστηκε η πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό στην πόλη Ρουέν (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στο βέλος του καθεδρικού ναού στη γαλλική πόλη Ρουέν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, ενώ μετά τις 14:40 η πυκνή στήλη μαύρου καπνού που φαινόταν να υψώνεται από το βέλος του γοτθικού καθεδρικού ναού δεν ήταν πλέον ορατή, σύμφωνα με τις τελευταίες εικόνες από το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Κόσμημα της γαλλικής μεσαιωνικής, γοτθικής αρχιτεκτονικής, ο καθεδρικός ναός χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και αποτυπώθηκε σε πολλά έργα του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ τον 19ο αιώνα.

#BREAKING 🇫🇷The spire of Rouen Cathedral in France is on fire, according to the city's mayor. Images show flames coming from scaffolding near the top of the building, which is famous for its three historic towers.



The cathedral is well-known for being painted multiple times by