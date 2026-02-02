Γαλλία: Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2026 από την Εθνοσυνέλευση

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση προχώρησε τη Δευτέρα στην υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2026, μετά την καταψήφιση δύο προτάσεων μομφής, με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Η υπερψήφιση του Προϋπολογισμού προαναγγέλλει μια περίοδο σχετικής σταθερότητας για τη μειοψηφική κυβέρνηση του Σεμπασιάν Λεκορνί. Οι διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό απασχόλησαν τη γαλλική πολιτική τάξη για σχεδόν δύο χρόνια, μετά την πρόωρη εκλογή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2024, την ίδια στιγμή που ένα τεράστιο κενό στα δημόσια οικονομικά έκανε πιο επείγουσα την εφαρμογή μέτρων λιτότητας.

Οι διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό κόστισαν τη θέση τους σε δύο πρωθυπουργούς, αναστάτωσαν τις αγορές χρέους και προκάλεσαν ανησυχία στους Ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας.

Ωστόσο, ο Λεκορνί κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των σοσιαλιστών βουλευτών μέσω δαπανηρών αλλά στοχευμένων παραχωρήσεων, ενισχύοντας έτσι το κύρος του.

«Η Γαλλία έχει επιτέλους έναν Προϋπολογισμό. Έναν Προϋπολογισμό που περιλαμβάνει σαφείς επιλογές και βασικές προτεραιότητες. Έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες και δεν αυξάνει τους φόρους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Λεκορνί σε μια ανάρτηση στο X μετά την ψήφο μη εμπιστοσύνης, προσθέτοντας ότι θα υποβάλει τον Προϋπολογισμό στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα.

La France a enfin un budget.



Un budget qui assume des choix clairs et des priorités essentielles. Un budget qui contient la dépense publique, qui n’augmente pas les impôts pour les ménages et les entreprises.



Ce texte n’est pas le texte du Gouvernement, il est le résultat d’un… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 2, 2026

Παρά το ακόμη υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα του 5% του ΑΕΠ που εκτιμά ο Λεκορνί, οι επενδυτές έχουν ενθαρρυνθεί από τη νέα σταθερότητα. Το ασφάλιστρο κινδύνου του γαλλικού δημόσιου χρέους σε σχέση με το γερμανικό δείκτη αναφοράς έχει επιστρέψει στα επίπεδα που είχε τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2024, πριν από την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών από τον Μακρόν.

Δύο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν η ακροαριστερά και η ακροδεξιά δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, αφού οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα τις υποστηρίξουν, πράγμα που σημαίνει ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 – ο οποίος έχει ήδη καθυστερήσει περισσότερο από ένα μήνα – έχει πλέον εγκριθεί.

Το κύριο επίτευγμα των Σοσιαλιστών ήταν η αναστολή μιας μη δημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθυστερώντας την προγραμματισμένη αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη μέχρι και τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Αναβολή των μεταρρυθμίσεων μέχρι τις προεδρικές εκλογές

Με λίγο περισσότερο από ένα χρόνο να απομένει μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027, η ανάπαυλα στον τομέα του Προϋπολογισμού δίνει στον Μακρόν κάποιο περιθώριο... αναπνοής, καθώς πλησιάζει το τέλος της δεύτερης θητείας του με ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.

Έχοντας χάσει τον έλεγχο της εγχώριας ατζέντας, η προσπάθειά του για οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Είναι απίθανο να γίνουν σημαντικές περικοπές δαπανών πριν από την αποχώρησή του από το αξίωμα, καθώς οι νομοθέτες δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία για μη δημοφιλή μέτρα, ενόψει της εντατικοποίησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι υποστηρικτές του Μακρόν λένε ότι ο Λεκορνί, δείχνοντας ευελιξία και ικανότητα συμβιβασμού, απέτρεψε την επιστροφή των φόρων περιουσίας και έδωσε τη δυνατότητα στον Μακρόν να κάνει τη Γαλλία πιο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.

Ο πρόεδρος επικεντρώνεται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εξωτερική πολιτική, πιέζοντας την Ευρώπη να είναι λιγότερο εξαρτημένη από ξένες δυνάμεις και υποστηρίζοντας μια πιο σκληρή γραμμή στην αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς ή την κρίση της Γροιλανδίας.