Γαλλία: Πρόταση για 5ετή απαγόρευση συμμετοχής της Λεπέν στις εκλογές και 4 χρόνια φυλάκιση

Οι εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας ζήτησαν την Τρίτη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και πενταετή απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για την Μαρίν Λεπέν, στο πλαίσιο του εφετείου για την υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η επικεφαλής του ακροδεξιού «Εθνικού Μετώπου» είχε καταδικαστεί τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με το Reuters, το αίτημα δεν έκανε λόγο για άμεση εκτέλεση της ποινής.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της υποψηφιότητας της Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027, εάν το εφετείο, όταν εκδώσει την απόφασή του τους επόμενους μήνες, επικυρώσει τα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτόδικη απόφαση του Μαρτίου ανέφερε ότι η η Λεπέν βρισκόταν «στο επίκεντρο» ενός σχεδίου κατάχρησης περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ και χρήσης τους για την πληρωμή του προσωπικού του RN.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν την Τρίτη ότι η Λεπέν ήταν ένοχη, προτρέποντας το εφετείο να αποφανθεί αναλόγως και να επιβάλει ποινή φυλάκισης 4 ετών, εκ των οποίων τα τρία θα ήταν με αναστολή και το ένα θα εκτίονταν στο σπίτι της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Το RN και άλλα στελέχη του κόμματος ήταν επίσης ένοχα για την κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Υπέγραψε τις συμβάσεις. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της εισαγγελίας του Παρισιού, Τιέρι Ραμονάτσο, στο εφετείο, αναφερόμενος στη Λεπέν. «Αυτή ήταν που έθεσε τους κανόνες εσωτερικά».

Η Λεπέν δήλωσε ότι δεν είχε την αίσθηση ότι είχε κάνει κάτι λάθος.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την αρχική απόφαση, οι εισαγγελείς δεν ζήτησαν την Τρίτη την άμεση εκτέλεση της ποινής, πριν από την υποβολή περαιτέρω εφέσεων.

Εάν το δικαστήριο ακολουθήσει τις συστάσεις των εισαγγελέων και η Λεπέν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Cour de Cassation, θα μπορούσε να αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Το Cour de Cassation έχει δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να αποφανθεί για οποιαδήποτε έφεση πριν από τις εκλογές. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτικό κίνδυνο για τη Λεπέν και το κόμμα της, εάν της επιβληθεί τελική καταδικαστική απόφαση κοντά στις εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο ή τον Μάιο.