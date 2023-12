Γαλλία: Πέντε υπουργοί λένε ότι θα παραιτηθούν εάν περάσει το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Πέντε υπουργοί της αριστερής πτέρυγας της κυβέρνησης θα συζητήσουν απόψε το ενδεχόμενο να παραιτηθούν αν εγκριθεί το κείμενο του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να πείσει τους ηγέτες των κομμάτων του προεδρικού συνασπισμού (σσ. το κόμμα που ιδρύθηκε ενόψει των βουλευτικών του 2022, προκειμένου να συγκεντρώσει την προεδρική πλειοψηφία του Μακρόν στις εκλογές) να ψηφίσει υπέρ του σχεδίου νόμου, η αριστερή πτέρυγα της κυβέρνησης σκοπεύει να ασκήσει πίεση κατά της κύρωσης του κειμένου.

Στη συνάντηση, που αναμένεται να διεξαχθεί στο υπουργείο Μεταφορών, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Μεταφορών, Αν. Παιδείας, Βιομηχανίας, Στέγασης και Πολιτισμού, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι τρεις εκ των πέντε συναντήθηκαν με την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν για να θέσουν «τις παραιτήσεις τους επί τάπητος», πριν την αποψινή συνάντηση στο υπουργείο Μεταφορών.

Εξ άλλου, ο Μακρόν φαίνεται να δέχεται πιέσεις και από τη δικιά του νεολαία (Jeunes avec Macron), η οποία καλεί τους βουλευτές να μην ψηφίσουν υπέρ του νόμου.

Στην ανακοίνωσή τους, που ανήρτησαν στην πλατφόρμα Χ, καταγγέλλουν μέτρα που περιλαμβάνονται στο κείμενο. «Κυρίες και κύριοι βουλευτές της πλειοψηφίας, αντιδράστε και δράστε: μην υποστηρίζετε ένα κείμενο νόμου που θα αντίκειται στις αξίες και τους προσανατολισμούς της πολιτικής μας οικογένειας», αναφέρουν.

Mesdames et Messieurs les parlementaires de la majorité, réagissez et agissez : ne soutenez pas un texte de loi qui contreviendrait aux valeurs et aux orientations de notre famille politique.#PJLImmigration pic.twitter.com/MGm3VPIJuf