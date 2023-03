Γαλλία: Πάνω από 1 εκατ. εργαζόμενοι στους δρόμους κατά του συνταξιοδοτικού (pics)

Πανεθνική απεργία παραλύει σήμερα Τρίτη τη Γαλλία κατά του προωθούμενου από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο -μεταξύ άλλων- προβλέπει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (64 από 62 που ισχύει σήμερα). Τα συνδικάτα εντείνουν την εκστρατεία τους σε μια προσπάθεια να καταφέρουν πολιτική στροφή.

Υπολογίζεται ότι και στη σημερινή κινητοποίηση, κατέβηκαν στους δρόμους πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας.

Υπήρξαν εκτεταμένα προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια, σταμάτησαν οι παραδόσεις καυσίμων και οι εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από την εργασία τους.

«Δεν θέλω να εργάζομαι μέχρι τα 64... αγωνιζόμαστε για να μην χάσουμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε 50χρονος οδηγός φορτηγού σε πορεία διαμαρτυρίας στη δυτική Γαλλία, μία από τις περισσότερες από 300 συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή και για τις δύο πλευρές, καθώς η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι αλλαγές στις συντάξεις θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του μήνα.

Επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στους νομοθέτες, τα πιο σκληροπυρηνικά συνδικάτα της Γαλλίας δήλωσαν ότι θα υπάρξουν κυλιόμενες απεργίες αυτή τη φορά, οι οποίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν για ημέρες, μεταξύ άλλων στα διυλιστήρια πετρελαίου και στους σιδηροδρόμους.

Εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία υπήρξαν προβλήματα την Τρίτη στις παραδόσεις καυσίμων και της λειτουργίας διύλισης σε αρκετές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται η TotalEnergies και η Esso (ExxonMobil) ενώ μειώθηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολικά μειώθηκε κατά 9,9 γιγαβάτ (GW) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς, θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς από το δίκτυο λόγω των απεργιών, δήλωσε εκπρόσωπος της Électricité de France (EDF), σύμφωνα με το Reuters.

Επιπλέον η απεργία μειώνει τη ζήτηση για ενέργεια, ανέφερε ο αναλυτής της Kpler Εμερίκ ντε Βιγκάν στο Twitter.

The major strike in France is not only impacting electricity supply, but also demand.



Forecasts were already about 4 GW lower than a "normal" day at these temperatures... and the actual numbers are even lower pic.twitter.com/m6syZs0f3I