Γαλλία: Οι αρχές θέλουν και σε δευτεροβάθμιο βαθμό το εκλογικό «στοπ» στην Λεπέν

Οι εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας ζήτησαν την Τρίτη από αρμόδιο εφετείο να διατηρήσει την πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου κατά αξιωματούχων του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» (RN), ώστε να μην μπορούν να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα, για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά για το εάν αυτό θα ισχύσει και για την μακροχρόνια επικεφαλής του RN, Μαρίν Λεπέν.

Το Reuters σημειώνει πως τον Μάρτιο του 2025 η πρωτοδίκη απόφαση αποτέλεσε ένα σημαντικό πλήγμα για την Λεπέν καθώς την απαγόρευε να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Εφόσον η απόφαση επικυρωθεί από το εφετείο, η Λεπέν δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με την τελική απόφαση του εφετείου να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

Εάν η απαγόρευση είναι σημαντικά μικρότερη ή εάν δεν υπάρχει απαγόρευση, θα μπορεί να συμμετάσχει.

Στην απόφαση του περασμένου έτους, το δικαστήριο ανέφερε ότι η Λεπέν βρισκόταν «στο επίκεντρο» ενός σχεδίου κατάχρησης περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή του προσωπικού του ακροδεξιού κόμματος στη χώρα.

Η Λεπέν δήλωσε στο δικαστήριο κατά την έφεση ότι δεν είχε την αίσθηση ότι είχε κάνει κάτι λάθος και είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μαζί με άλλα μέλη του κόμματός της.

Η εισαγγελία επιθυμεί να επιβληθεί και αυτή τη φορά απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος, όπως δήλωσε στο εφετείο ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού, Τιέρι Ραμονάτσο.

«Θα ζητήσουμε την απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος», είπε. «Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί εργάζονταν για το κόμμα, αλλά αμείβονταν από την Ευρώπη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα».

Οι εισαγγελείς αναμένεται να διευκρινίσουν αργότερα σήμερα τις ποινές που θα ζητήσουν για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένης της Λεπέν.

Η Λεπέν έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για την προεδρία.

Εάν δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα το επόμενο έτος, ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντέλα φαίνεται ότι θα γίνει ο υποψήφιος του RN.