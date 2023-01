Μακρόν: Υποσχέθηκε αποστολή ελαφρά τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Γαλλία θα στείλει ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης AMX-10 RC για να βοηθήσει στον πόλεμο , δήλωσε αξιωματούχος του Ελιζέ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Είναι η πρώτη φορά που παραδίδονται τεθωρακισμένα οχήματα δυτικής κατασκευής για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον όγκο ή το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων αποστολών.

Το γαλλικής κατασκευής AMX-10 είναι ένα ένοπλο αναγνωριστικό όχημα υψηλής κινητικότητας, το οποίο μεταφέρει τέσσερα άτομα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου ενόπλων δυνάμεων.

O Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μέσω tweet, ευχαριστεί τον Μακρόν γι' αυτήν την βοήθεια προσθέτοντας ότι συμφώνησαν για για εντατικοποίηση της συνεργασίας τους.

Had a long and detailed conversation with President of France @EmmanuelMacron on the current situation. Thanked for the decision to transfer light tanks and Bastion APCs to Ukraine, as well as for intensifying work with partners in the same direction. 1/2