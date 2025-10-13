Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτηση και επέκρινε σφοδρά τους αντιπάλους του τη Δευτέρα, καθώς η τελευταία του κυβέρνηση απειλείται από δύο προτάσεις μομφής που ενδέχεται να την ανατρέψουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσω ενός σκληρού νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Ο Μακρόν έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια, και πολλοί από τους αντιπάλους του έχουν δηλώσει ότι ο μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση είναι ο πρόεδρος να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, κάτι που αρνείται να κάνει.

Μειωμένη εμπιστοσύνη

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να παραστεί σε συνάντηση με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Μακρόν κατηγόρησε τους αντιπάλους του για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας και δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το 2027.

«Εξασφαλίζω συνέχεια και σταθερότητα και θα συνεχίσω να το κάνω», δήλωσε. Την Παρασκευή, ο Μακρόν επανέφερε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού νωρίτερα την εβδομάδα. Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί αργά την Κυριακή, με πολλές από τις κορυφαίες θέσεις να παραμένουν αμετάβλητες.

Πιθανότατα την Πέμπτη θα κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί. Δεν είναι σαφές αν διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να «επιβιώσει», καθώς οι Σοσιαλιστές - των οποίων την υποστήριξη θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα για να παραμείνει στη θέση του - δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους.

Οι Σοσιαλιστές θέλουν ο Λεκορνί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν και να θεσπίσει φόρο για τους δισεκατομμυριούχους, μέτρα που η δεξιά απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει μομφή αν ο πρωθυπουργός δεσμευτεί να εγκαταλείψει το άρθρο 49.3 και να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν στο Reuters, αναφερόμενος στο συνταγματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να περάσει νομοθεσία από το Κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, και επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του γραμματέα του κόμματος Ολιβιέ Φορέ την Κυριακή.

Ο Λεκορνί, ο οποίος είναι ήδη ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στη Γαλλία, με την πρώτη του θητεία να διαρκεί μόλις 27 ημέρες, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ξανά αν δεν μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του.

Ο πρόεδρος του κόμματος RN, Jordan Bardella, ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι TF1 αν θα υποστηρίξει μια πρόταση της ακροαριστερής πτέρυγας και απάντησε: «Δεν είμαι φανατικός... Πιστεύω ότι το συμφέρον της Γαλλίας σήμερα είναι να διασφαλιστεί ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα σταματήσει».

Πίεση στον Προϋπολογισμό

Το νεοδιορισμένο Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει για πρώτη φορά το απόγευμα της Δευτέρας και πρέπει να παρουσιάσει τον Προϋπολογισμό μέχρι την Τετάρτη.

Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα της Ευρωζώνης και ο Μακρόν έχει αναθέσει σε μια σειρά πρωθυπουργών την ψήφιση Προϋπολογισμών με περικοπές.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ ήταν ο πρώτος που προσπάθησε, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο ανατράπηκε από το Κοινοβούλιο λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον Προϋπολογισμό του 2025. Ο διάδοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, κατάφερε να περάσει τη νομοθεσία για το 2025, αλλά ανατράπηκε τον περασμένο μήνα λόγω των προτάσεών του για τον Προϋπολογισμό του 2026.

«Οι πολιτικές δυνάμεις που αποφάσισαν να ψηφίσουν κατά του Φρανσουά Μπαϊρού και οι πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι οι μόνες υπεύθυνες για αυτό το χάος», δήλωσε ο Μακρόν.