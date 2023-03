Γαλλία: Νέο απεργιακό ραντεβού στις 6 Απριλίου - 740.000 διαδήλωσαν την Τρίτη (pics&vids)

Σε νέα πανεθνική απεργία κατά της μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού καλούν τα γαλλικά συνδικάτα στις 6 Απριλίου, μετά τα μαζικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη.

Η γαλλική κυβέρνηση απέρριψε νωρίτερα το αίτημά τους για «πάγωμα» του σχεδίου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να υπάρξει περίοδος διαμεσολάβησης.

Σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποχρέωσε το κοινοβούλιο να περάσει την αντιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στη 10η ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Στο περιθώριο των κινητοποιήσεων, ομάδες μαυροφορεμένων έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας στο Παρίσι, που απάντησαν με ρίψεις δακρυγόνων.

As dusk falls in Paris, riot police move in to clear protesters from the Place de la Nation. Rounds of tear gas being fired, projectiles thrown…#f24#franceprotests pic.twitter.com/cuOKjI6TXz