Politico: Κόντρα μεταξύ Μακρόν και Μελόνι μετά το θάνατο ακροδεξιού στη Λυών

Για σημαντική ένταση μεταξύ του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έκαναν λόγο την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά media, μετά τη δολοφονία ενός ακροδεξιού ακτιβιστή στη Λυών το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όπως μετέδωσε το Politico, η Μελόνι αντέδρασε προς τον Μακρόν αφού ο Γάλλος πρόεδρος είχε προηγουμένως επικρίνει την Ιταλίδα για την δήλωσή της ότι η δολοφονία του 23χρονου Κουέντιν Ντεράνκ ήταν «μια πληγή για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Μακρόν, μιλώντας κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ινδία, υπαινίχθηκε ότι η Μελόνι παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας.

Οι δύο ηγέτες έχουν διαφωνήσει σε θέματα που κυμαίνονται από τη μετανάστευση έως την άμβλωση, στο πλαίσιο μιας τελείως δυσχερούς σχέσης, αλλά αναμένεται να έχουν μια στιγμή συμφιλίωσης τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της γαλλο-ιταλικής συνόδου κορυφής στην Τουλούζη.

Αξιωματούχοι κοντά στην ιταλική πρωθυπουργό δήλωσαν ότι τα σχόλια του Μακρόν αντιμετωπίστηκαν «με έκπληξη» και επέμειναν ότι η δήλωση της Μελόνι είχε ως στόχο «να δείξει αλληλεγγύη προς τον γαλλικό λαό που επλήγη από αυτό το τρομερό γεγονός και σε καμία περίπτωση να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι «τον εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι εθνικιστές, που δεν θέλουν να τους ενοχλούν στη χώρα τους, είναι πάντα οι πρώτοι που σχολιάζουν τα γεγονότα σε άλλες χώρες».

«Αν ο καθένας ασχολιόταν με τις δικές του υποθέσεις, όλα θα ήταν μια χαρά», είπε ο Μακρόν.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής πέθανε μετά από χτυπήματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καυγά σε πανεπιστήμιο της Λυών, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.

Ο εισαγγελέας της Λυών δήλωσε αργότερα την Πέμπτη ότι επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας βοηθός ενός βουλευτή του France Unbowed, τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα για την υπόθεση. Τρεις από τους υπόπτους δήλωσαν ότι ήταν ή είχαν υπάρξει μέλη «ακραίων αριστερών» ομάδων. Ορισμένοι παραδέχτηκαν ότι συμμετείχαν σε καυγά, αλλά όλοι αρνήθηκαν ότι η πρόθεσή τους ήταν να σκοτώσουν τον Ντεράνκ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οι πολιτικές ακραίες ομάδες της χώρας πρέπει να «βάλουν τάξη στα πράγματα» μετά τη δολοφονία. «Δεν υπάρχει χώρος στη Γαλλία για κινήματα που υιοθετούν ή νομιμοποιούν τη βία», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ινδία.

Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκόρι Ντουσέ, κάλεσε την Πέμπτη τις αρχές να απαγορεύσουν μια πορεία σε υποστήριξη του νεκρού ακτιβιστή που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.