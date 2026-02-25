Γαλλία: Η κυβέρνηση Λεκορνί «επέζησε» δύο προτάσεων μομφής με αφορμή τα ενεργειακά

Η γαλλική κυβέρνηση «επέζησε» δύο προτάσεων μομφής στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την έγκριση ενός νέου ενεργειακού νόμου με διάταγμα νωρίτερα τον Φεβρουάριο, μετά από χρόνια διαφωνιών στην Εθνοσυνέλευση σχετικά με το μέτρο.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Ράλι (RN) της Γαλλίας, υποστηρίχθηκε από 140 μέλη του κοινοβουλίου. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνται 289 ψήφοι. Η δεύτερη πρόταση, που κατατέθηκε από το ακροαριστερό κόμμα Γαλλία Ανυπότακτη (LFI), υποστηρίχθηκε από 108 μέλη του κοινοβουλίου.

Η αποτυχία των ψηφοφοριών δίνει στην μειοψηφική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνι κάποιο περιθώριο αναπνοής μετά από αρκετές απόπειρες ανατροπής της από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η κυβέρνηση επέζησε δύο άλλες ψηφοφορίες μη εμπιστοσύνης νωρίτερα φέτος, αφού προώθησε έναν καθυστερημένο προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση της χώρας παραμένει ασταθής, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας καθώς πλησιάζει το τέλος της δεύτερης θητείας του.

Η Γαλλία καθόρισε μια μακροχρόνια στρατηγική για την ενέργεια νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία μείωσε τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελάφρυνε την πίεση στην κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας Electricite de France (EDF), ανατρέποντας την εντολή για το κλείσιμο 14 πυρηνικών αντιδραστήρων.

Ο νόμος είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ των νομοθετών, οι οποίοι αντιπαραθέτονταν μεταξύ της υποστήριξης των επιδοτήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της χρηματοδότησης της νέας πυρηνικής ενέργειας, σε μια εποχή που η Γαλλία αντιμετωπίζει υψηλό χρέος.