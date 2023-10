Γαλλία: Επεισόδια στο Παρίσι σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο Παρίσι, όπου αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους. Η συγκέντρωση είχε απαγορευτεί, με τον υπουργό Εσωτερικών να επικαλείται κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας τάξης.

Αψηφώντας την απαγόρευση, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μακρόν, συνένοχε».

France has banned all pro-Palestine protests. This group is now being run out by the Paris police. pic.twitter.com/s78zsqzIog