Γαλλία: Ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων στη Μασσαλία (vid)

«Υπάρχει ελπίδα»: στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία οι διασώστες αναζητούν ακατάπαυστα στα ερείπια αγνοούμενους, μετά την κατάρρευση χθες, Κυριακή, πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και τον εντοπισμό δύο νεκρών.

«Υπάρχουν ελπίδες» να βρεθούν «τυχόν επιζώντες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν από το σημείο της τραγωδίας και «όσο υπάρχουν ελπίδες, δεν θα σταματήσουμε».

«Αν εξακολουθούν να υπάρχουν επιζώντες κάτω από αυτά τα ερείπια, πρέπει να διατηρηθούν (στη ζωή) με κάθε κόστος», τόνισε, για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες εργάζονται με «χειρουργική ακρίβεια».

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης Λιονέλ Ματιέ επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του δημάρχου, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ελπίδες να υπάρχουν ακόμη ζωντανοί».

«Σήμερα το βράδυ ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλοι», είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ο Ματιέ, όταν οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν δύο πτώματα στα ερείπια της πολυκατοικίας των πέντε διαμερισμάτων που βρισκόταν στο αριθμό 17 της οδού Τιβολί και η οποία κατέρρευσε έπειτα από μια τεράστια έκρηξη.

Smoke filled a street in Marseille after two buildings collapsed in an explosion. Officials say eight people are not responding to phone calls and could be trapped under the rubble https://t.co/6PjQ50sDUR pic.twitter.com/Nk5q1x7uuS