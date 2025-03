Με την άνοδο της ακροδεξιάς και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Λεπέν ως βασική διεκδικήτρια της διαδοχής του Μακρόν, η απόφαση αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ίδια και το αφήγημά της, αναναφέρει σε δημοσιεύμά του το Politico.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας, «Εθνικός Συναγερμός», Μαρίν Λεπέν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της γαλλικής Δικαιοσύνης, κατηγορώντας την ότι «επιδίωξε συνειδητά να με μπλοκάρει από το να είμαι υποψήφια το 2027», ενώ διαμήνυσε πως δεν θα αποσυρθεί από την πολιτική.

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «το δικαστήριο επιδίωξε συνειδητά να με μπλοκάρει από το να είμαι υποψήφια το 2027», προσθέτοντας ότι η απόφαση «θα έπρεπε να σκανδαλίζει κάθε πολίτη που πιστεύει στη δημοκρατία».

Χαρακτήρισε την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος της «πολιτική» και τόνισε ότι παραβιάστηκε το κράτος δικαίου. «Το κράτος δικαίου καταστρατηγήθηκε πλήρως», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν βασίζεται σε νομικά αλλά σε πολιτικά κριτήρια.

«Είμαι αθώα», επανέλαβε, λέγοντας ότι η ποινή την θέτει de facto εκτός προεδρικής κούρσας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αποσύρεται από το πολιτικό προσκήνιο. «Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει ότι αποσύρομαι από την πολιτική. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι τέλους», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας «το συντομότερο δυνατό»

Στη συνέχεια, η Λεπέν ρωτήθηκε σχετικά με την προοπτική του Μπαρντέλα να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη θέση της. Απαντώντας, τον περιέγραψε ως «πλεονέκτημα για το κόμμα», αλλά είπε ότι δεν θα αφήσει τον εαυτό της να «φύγει» έτσι.

«Υπάρχουν εκατομμύρια Γάλλοι που πιστεύουν σε εμένα», τόνισε και πρόσθεσε πως «απόψε, δεν είμαι απογοητευμένη. Όπως εσείς, είμαι αγανακτισμένη, αλλά αυτή η αγανάκτηση, αυτό το αίσθημα αδικίας, είναι μια επιπλέον ώθηση στον αγώνα που δίνω για τους ψηφοφόρους», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και μεταξύ άλλων κηρύχθηκε έκπτωτη από κάθε εκλογική διαδικασία για τα επόμενα πέντε χρόνια, καταστρέφοντας κάθε σχέδιό της για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Όπως σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Politico, η απόφαση αυτή της στερεί το δικαίωμα να είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, σε μια εκλογική αναμέτρηση που πολλοί θεωρούσαν ως την καθοριστική ευκαιρία της για την είσοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Με τη δυναμική του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός να βρίσκεται σε άνοδο και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Λεπέν ως έναν από τους βασικούς διεκδικητές της διαδοχής του Εμανουέλ Μακρόν, η απόφαση αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ίδια αλλά και για το πολιτικό της αφήγημα.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 25 πρόσωπα – ανάμεσά τους η ίδια η Λεπέν – τα οποία κατηγορήθηκαν για παράνομη μεταφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων προς εργαζομένους του κόμματος, οι οποίοι είτε δεν εργάζονταν καθόλου είτε δεν είχαν καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δικαστήριο υπολόγισε ότι σε διάστημα 12 ετών, υπεξαιρέθηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 474.000 ευρώ βαρύνουν προσωπικά τη Λεπέν, κατά την περίοδο της θητείας της ως ευρωβουλευτή.

Όλοι οι κατηγορούμενοι – πλην μίας λογίστριας – κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε συνδυασμό ποινών, μεταξύ των οποίων πρόστιμα, ποινές φυλάκισης με αναστολή και απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής. Το ίδιο το κόμμα του Εθνικού Συναγερμού κρίθηκε επίσης ένοχο και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να μειωθεί στο μισό αν δεν υπάρξει υποτροπή.

Η αυστηρότερη ποινή επιβλήθηκε στη Λεπέν, καθώς καταδικάστηκε για εγκληματική δραστηριότητα τόσο ως πρώην ευρωβουλευτής όσο και ως πρώην πρόεδρος του κόμματος. Η ποινή της περιλαμβάνει πρόστιμο 100.000 ευρώ και φυλάκιση τεσσάρων ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή – ποινές που ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω της έφεσης που θα κάνει.

Παρά την ενοχή της, η Λεπέν και οι συγκατηγορούμενοί της δήλωσαν αθώοι καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράμηνης δίκης.

Παρότι το κόμμα γνώριζε ότι η δίκη θα δημιουργούσε πολιτικά προβλήματα, ήταν σχετικά αισιόδοξο για τη διαδικασία. Η ίδια η Λεπέν δήλωνε ότι ο Μπαρντελά έχει «την ικανότητα να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας», προετοιμάζοντας ίσως το έδαφος για την αποχώρησή της. Οι κατηγορούμενοι αιφνιδιάστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο όταν η εισαγγελία ζήτησε την άμεση εφαρμογή απαγορεύσεων συμμετοχής σε εκλογές για όλους.

Αν η έφεση δεν ευοδωθεί πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, όλα δείχνουν πως ο 29χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας. Ωστόσο, η έλλειψη εμπειρίας του έχει προκαλέσει σκεπτικισμό, ακόμα και εντός του κόμματος, για το κατά πόσο είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος μιας προεδρικής καμπάνιας υψηλού προφίλ.

Πηγή: AP /Thomas Padilla

Η Μαρίν Λεπέν έχει πολύ αμυδρές ελπίδες να αλλάξει τα δεδομένα και κυρίως αυτό που πονάει περισσότερο το κόμμα είναι το γεγονός της στέρησης του εκλέγεσθαι. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει η πολιτική καριέρα της, όσον αφορά τη φιλοδοξία της για την προεδρική εκλογή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή, τα στελέχη του κόμματος της Λεπέν βρίσκονται σε διαβουλεύσεις και προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα πρέπει να την αντικαταστήσει, ποιος μπορεί να είναι ο καταλληλότερος. Ίσως, ο Μπαρντελά. Μάλιστα, η ίδια η Μαρίν Λεπέν είπε την Κυριακή ότι αυτός μπορεί να γίνει πρόεδρος.

Μάλιστα, θεωρείται βέβαιο ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς θα ασκήσει έφεση, γεγονός που αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα (31/03) το βράδυ σε συνέντευξή της σε δελτίο ειδήσεων ιδιωτικού καναλιού. Στην περίπτωση που ασκηθεί έφεση, θα ανασταλούν όλες οι ποινές της εκτός της στέρησης του εκλέγεσθαι, άρα θα «μπει φρένο» στην τετραετή φυλάκιση, στα δύο χρόνια με βραχιολάκι και στα 100.000€ πρόστιμο.

Η στέρηση του εκλέγεσθαι παραμένει, διότι ο δικαστής την επιβάλλει σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον εν λόγω νόμο τον είχε ψηφίσει και η Λεπέν και μάλιστα τότε ζητούσε η στέρηση, σε περίπτωση υπεξαίρεσης, να είναι δια βίου.

Το μόνο που μπορεί να κάνει η Μαρίν Λεπέν είναι να ζητήσει από το Εφετείο να την εξαιρέσει από την άμεση ισχύ που επέβαλε το πρωτοδικείο. Η ελπίδα όμως να συμβεί κάτι τέτοιο είναι αμυδρή, διότι οι δικαστές εξήγησαν σχολαστικά την απόφασή τους με λεπτομερή αναφορά στον ισχύοντα νόμο.

Ο αντίκτυπος αυτής της δικαστικής απόφασης στη Γαλλία είναι πραγματικά πολιτικός «σεισμός».

Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν γι αυτό. Υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, που καταδικάζουν μέχρι και τους δικαστές. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι ένας «πολιτικός θάνατος», αναφέρουν. Για εκτέλεση της δημοκρατίας, μιλά το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημειώθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις. Ουγγαρία, Ιταλία εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καταδίκη της Λεπέν. Άμεση ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου. Συγκεκριμένα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε λόγο για «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων».

«Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακολουθούν τον δρόμο της καταπάτησης των δημοκρατικών κανόνων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπάν εξέφρασε την υποστήριξή του στη Λεπέν, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας: «Je suis Marine!».

Ο Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος φοβάται την κρίση των ψηφοφόρων συχνά καθησυχάζεται από την κρίση των δικαστηρίων.

Στο Παρίσι καταδίκασαν τη Μαρίν Λεπέν και θα ήθελαν να την αποκλείσουν από την πολιτική ζωή. Μια άσχημη ταινία που βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπως τη Ρουμανία.

Αυτή εναντίον της Μαρίν Λεπέν είναι μια κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες, σε μια εποχή που οι πολεμικές παρορμήσεις της Φον ντερ Λάιεν και του Μακρόν είναι τρομακτικές.

Δεν θα εκφοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε: Πρόσω ολοταχώς, φίλη μου!».

Ο Ολλανδός, Γκερτ Βίλντερς μίλησε για σκληρή απόφαση και ανέφερε πως ευελπιστεί ότι η Λεπέν θα επιστρέψει στη διεκδίκηση της προεδρίας στη Γαλλία.

Ακόμη, στο εσωτερικό της Γαλλίας όλες σχεδόν οι προσωπικότητες που κινούνται στο χώρο της άκρας δεξιάς εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Μαρίν Λεπέν με πρώτο τον πρόεδρο του κόμματος της Ζορντάν Μπαρντελά ο οποίος δήλωσε πως «σήμερα δεν καταδικάστηκε αδίκως η Μαρίν Λεπέν, αλλά εκτελέστηκε η γαλλική Δημοκρατία».

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας ο βουλευτής του Ρεμπουπλικανικού κόμματος Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί δήλωσε ότι «καμιά πολιτική τοποθέτηση δεν θέτει ένα πρόσωπο πάνω από τους νόμους».

Στον χώρο της αριστεράς ο Ζαν Λυκ Μελανσόν δήλωσε οτι «οι πολιτικοί κρίνονται στις κάλπες», ενώ τα κόμματα των σοσιαλιστών και των οικολόγων τόνισαν πως «όταν κάποιος κλέβει τα λεφτά των Γάλλων πρέπει να τιμωρείται» και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίδια για όσους εκλέγονται και δεν εκλέγονται, για ισχυρούς και αδύναμους».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε «προβληματισμένος από την απόφαση» δικαστηρίου του Παρισιού που έκρινε ένοχη την Λε Πεν.

Ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, Λοράν Βουκί επέκρινε επίσης τη δικαστική απόφαση. «Η απόφαση να καταδικαστεί η Μαρίν Λε Πεν είναι σοβαρή και πρωτοφανής», είπε.

Ενώ τόνισε ότι δεν είναι υγιές για μια δημοκρατία να απαγορεύει σε έναν εκλεγμένο πολιτικό να συμμετέχει σε εκλογές. «Οι πολιτικές συζητήσεις πρέπει να αποφασίζονται στην κάλπη από τον γαλλικό λαό».

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζόρνταν Μπαρντέλα, κάλεσε σε «λαϊκή και ειρηνική κινητοποίηση» σε απάντηση στην καταδίκη της ηγέτιδας του κόμματός του, Μαρίν Λεπέν.

«Η προσωρινή καταδίκη της Μαρίν Λεπέν, η οποία την εμποδίζει να θέσει υποψηφιότητα το 2027, αποτελεί δημοκρατικό σκάνδαλο. Μέσα από τη λαϊκή και ειρηνική κινητοποίησή μας, ας τους δείξουμε ότι η θέληση του λαού είναι ισχυρότερη», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ, το οποίο συνοδευόταν από έναν σύνδεσμο που οδηγούσε σε ψήφισμα στον ιστότοπο του ακροδεξιού κόμματος – το οποίο καταγγέλλει τη «δικτατορία των δικαστών»

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ έκανε λόγο τη Δευτέρα (31/03) για «κατάχρηση του νομικού συστήματος» σχολιάζοντας την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που επιβλήθηκε στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν μετά την καταδίκη της για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, προειδοποιώντας πως θα υπάρξει «αντίδραση» ανάλογη με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της. Αυτή είναι η πάγια στρατηγική που ακολουθεί σε όλον τον κόσμο», αναφέρει ο Μασκ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας σε άλλη ανάρτησή του ότι: «θα υπάρξει αντίδραση, όπως με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Μάλιστα, στο σχόλιο του αναδημοσιεύει και μία ανάρτηση του συγγραφέα Μάικ Μπενζ για την «ποινική δίωξη των λαϊκιστών ηγετών».

