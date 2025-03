Γαλλία: Εκκενώθηκε θέατρο από μετανάστες που είχαν κάνει κατάληψη - 46 συλλήψεις και εννέα τραυματίες (vid)

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα θέατρο στο κέντρο του Παρισιού τα ξημερώματα της Τρίτης (18/06), χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, για να απομακρύνει περισσότερους από 400 μετανάστες που είχαν καταλάβει τον χώρο εδώ και μήνες, την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την εκκένωσή του.

Οι μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, είχαν καταλάβει το θέατρο Gaite Lyrique, έναν πολυχώρο συναυλιών και τέχνης, από την 10η Δεκεμβρίου, αναζητώντας ένα μέρος για να διαμείνουν.

Η αστυνομία, με εξάρτυση που προοριζόταν για τη διάλυση ταραχών, πλησίασε το θέατρο ενώ έξω γινόταν κινητοποίηση με συμμετοχή εκατοντάδων διαδηλωτών που φώναζαν «ντροπή, ντροπή», προσπαθώντας να προστατευτούν από τα δακρυγόνα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στο BFM TV ότι πραγματοποιήθηκαν 46 συλλήψεις και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν από τις (07.00 ώρα Ελλάδας).

French police evicted more than 400 migrants who had been squatting inside the Gaite Lyrique theatre in central Paris for more than three months https://t.co/wMf3EbS13i pic.twitter.com/00kjlFVIzF