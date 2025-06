Γαλλία: Δύο νεκροί και 559 συλλήψεις στο περιθώριο των πανηγυρισμών για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν (vids)

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία και 559 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών την Κυριακή.

This is Paris.



If you import third world you become third world.



pic.twitter.com/INNGm1J8AV — Isabella Maria DeLuca (@IsabellaMDeLuca) May 31, 2025

Ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στη νοτιοδυτική πόλη Νταξ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της νίκης των Παριζιάνων, ενώ μια γυναίκα που οδηγούσε σκούτερ πέθανε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στα νοτιοδυτικά του Παρισιού, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι 559 άτομα συνελήφθησαν, εκ των οποίων 491 στην πρωτεύουσα.

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών 192 άτομα τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν 692 πυρκαγιές, εκ των οποίων 264 αφορούσαν οχήματα. Παράλληλα, 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, εκ των οποίων 18 στο Παρίσι, καθώς και επτά πυροσβέστες.

BREAKING: Paris is in a complete state of chaos.



Europe has been taken over by Islamists, this is the result. pic.twitter.com/FrVQzqKmXr — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 1, 2025

Παρά τις εκκλήσεις της PSG και των παικτών της να γιορτάσουν με ηρεμία, οι εορτασμοί παρεκτράπηκαν από βίαιες συγκρούσεις και πυρκαγιές που ξέσπασαν σε όλη την πόλη.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου είχαν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Μόναχο, αλλά αυτά επισκιάστηκαν από μια σειρά περιστατικών στο Παρίσι, με ρίψη φωτοβολίδων και συγκρούσεις της αστυνομίας τόσο έξω από το γήπεδο όσο και στα Ηλύσια Πεδία.

Σοκαριστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν χαοτικές σκηνές, καθώς αστυνομικοί οπλισμένοι με γκλομπς συγκρούονταν με διαδηλωτές σε όλη την πόλη, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί.

Μόνο στα Ηλύσια Πεδία είχαν συγκεντρωθεί μεταξύ 2.000 και 3.000 άτομα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρυνό Ρετεγιό, δήλωσε: «Οι αληθινοί οπαδοί της PSG ενθουσιάζονται με την υπέροχη απόδοση της ομάδας τους.

Εν τω μεταξύ, βάρβαροι κατέκλυσαν τους δρόμους του Παρισιού για να διαπράξουν εγκλήματα και να προκαλέσουν τις αρχές επιβολής του νόμου. Ζήτησα από τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας να αντιδράσουν σθεναρά σε αυτές τις καταχρήσεις.

PARIS: 2 dead, 192 injured, 426 arrested, and hundreds of millions of euros in damage in a night of mayhem.



How many more times will this happen before Europe finally wakes up?



pic.twitter.com/33RDcTWneM — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 1, 2025

«Προσφέρω την υποστήριξή μου σε όλους τους αστυνομικούς που διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων απόψε (σ.σ. Το βράδυ του Σαββάτου). Είναι αφόρητο να μην είναι δυνατό να γιορτάσουμε χωρίς να φοβόμαστε τη βαρβαρότητα μιας μειοψηφίας κακοποιών που δεν σέβονται τίποτα».