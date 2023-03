Γαλλία: Διαδηλωτές μπροστά από τον πίνακα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο (vid)

Μια ομάδα Γάλλων διαδηλωτών εξέφρασε την Τετάρτη την αντίρρηση του για το πλάνο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσα στο Μουσείο του Λούβρου και συγκεκριμένα στην αίθουσα που βρίσκεται ο διάσημος πίνακας της Μόνα Λίζα.

Ο κλάδος πολιτισμού της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), CGT-Culture, ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο από τη διαμαρτυρία.

Το βίντεο δείχνει μια ομάδα να ανεμίζει σημαίες της CGT και να φωνάζει: «Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόσυρση (του μεταρρυθμιστικού σχεδίου)» καθώς περπατούν μέσα στις αίθουσες του μουσείου.

🤔Have you seen #MonaLisa participate in the 8th March #InternationalWomensDay protest and fight for fair pension reform? Chapeau @cgt_culture!



Watch this👇🏽pic.twitter.com/CNvYjytAQL