Γαλλία: Διαδήλωση στη Λυών στη μνήμη του ακροδεξιού φοιτητή Κουεντέν Ντεράνκ

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στη Λυών σε μια πορεία, στη μνήμη του ακροδεξιού φοιτητή Κουεντέν Ντεράνκ, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε συγκρούσεις με μέλη ακροαριστερών οργανώσεων, ένα συμβάν που προκάλεσε σοκ σε όλη τη Γαλλία.

Η αστυνομία ανησυχεί ότι η διαδήλωση στη Λιόν, όπου έχουν συγκεντρωθεί ακροδεξιές και αντιφασιστικές ομάδες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαια επεισόδια. Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία και ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συγκαλέσει συνεδρίαση των υπουργών του με αντικείμενο όλες τις βίαιες οργανώσεις.

Ο κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Ντομινίκ ντε Βιλπέν χαρακτήρισε το λιντσάρισμα του 23χρονου Ντεράνκ «υπόθεση Τσάρλι Κερκ της Γαλλίας», αναφερόμενος στη δολοφονία, πέρυσι στις ΗΠΑ, του συντηρητικού Αμερικανού ακτιβιστή.

Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν χειρουργικές μάσκες και γυαλιά ηλίου για να καλύψουν το πρόσωπό τους και φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τον Κουεντέν» και «Αντίφα δολοφόνε».

Σε βάρος επτά ανθρώπων διενεργείται έρευνα για τον ρόλο τους στον θάνατο του Ντεράνκ και μεταξύ αυτών είναι ένας πρώην συνεργάτης ενός βουλευτή του ακροαριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), το οποίο καταδίκασε τον φόνο.

Τη σημερινή διαδήλωση στη Λιόν οργάνωσε η Αλιέτ Εσπιέ, μια ακτιβίστρια που τάσσεται κατά των αμβλώσεων και ορισμένες ακροδεξιές ομάδες ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους. Ο Εθνικός Συναγερμός προέτρεψε τους υποστηρικτές του να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις, λόγω του κινδύνου να προκληθούν ταραχές.

Στο περιθώριο της διαδήλωσης, υπήρχαν κάποιες μικρές ομάδες που φώναζαν «είμαστε όλοι αντιφασίστες» και από ένα παράθυρο κρεμόταν ένα πανό με το σύνθημα «Η Λυών είναι αντίφα», σύμφωνα με τα πλάνα που έδειξε το κανάλι BFMTV.

Ο δήμαρχος της Λυών Γκρεγκορί Ντουσέτ ζητούσε να απαγορευτεί η διαδήλωση και σήμερα είπε σε δημοσιογράφους ότι ανησυχεί γιατί ακροδεξιές ομάδες, από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στην πόλη για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. «Πολεμήσαμε κατά της ακροδεξιάς βίας στη θητεία μας. Καταφέραμε να κλείσουμε πολλούς χώρους, πολλές οργανώσεις, επειδή ξέρουμε ότι ορισμένα πρόσωπα είναι βίαια και επομένως ανησυχούμε», είπε.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 3.200 άνθρωποι βρέθηκαν στη διαδήλωση της Λυών. Μικρότερες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται και σε άλλες γαλλικές πόλεις.