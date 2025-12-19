Γαλλία: Δεν επετεύχθη συμφωνία στο κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό

Οι Γάλλοι βουλευτές απέτυχαν την Παρασκευή να καταλήξουν σε συμβιβαστικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, γεγονός που καθιστά πιθανή την παράταση της ειδικής νομοθεσίας για την υπέρβαση των ορίων δαπανών και στη νέα χρονιά, ελλείψει κατάλληλου προϋπολογισμού.

Μέλη μιας μικτής επιτροπής βουλευτών και από τα δύο σώματα εγκατέλειψαν την τροπολογία μετά από λιγότερο από μία ώρα συνομιλιών, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι θα συμβουλευτεί τη Δευτέρα τους βασικούς πολιτικούς ηγέτες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν, προσθέτοντας ότι το κοινοβούλιο δεν θα μπορεί πλέον να ψηφίσει τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους.

Η κατάρρευση των συνομιλιών πιθανότατα θα αναγκάσει τον Λεκορνί να επιδιώξει την ψήφιση έκτακτης νομοθεσίας που θα επιτρέπει τις δαπάνες, την είσπραξη φόρων και τον δανεισμό κατά τη νέα χρονιά, μέχρι να συμφωνηθεί ένας πλήρης προϋπολογισμός.

Ωστόσο, ένας τέτοιος νόμος θα αποτελούσε μόνο βραχυπρόθεσμη λύση, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Η νομοθεσία έκτακτης ανάγκης δεν κάνει καμία επιλογή. Αλλά πρέπει, για παράδειγμα, να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα», δήλωσε ο Βιλερουά στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter πριν διακοπούν οι συνομιλίες για έναν συμβιβασμό.

Ένας ειδικός νόμος θα οδηγήσει επίσης σε έλλειμμα σημαντικά υψηλότερο από το επιθυμητό, πρόσθεσε, «επειδή δεν περιλαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης κόστους ούτε φορολογικά μέτρα».

Η κυβέρνηση επιμένει σε δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από 5%

Οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά τα οικονομικά της Γαλλίας, καθώς ο Λεκορνί αγωνίζεται να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, που ανέρχεται φέτος στο 5,4% του ΑΕΠ – το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας επιμένει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα σε λιγότερο από 5% το επόμενο έτος, έχοντας ήδη κάνει υποχωρήσεις από τον αρχικό στόχο του 4,7%, με δαπανηρές παραχωρήσεις για να κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών.

Η Γερουσία ενέκρινε τη Δευτέρα τον προϋπολογισμό του 2026 με έλλειμμα 5,3%, αφού οι συντηρητικοί μπλόκαραν τις αυξήσεις φόρων για να αντισταθμίσουν ένα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο έλλειμμα χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης που είχε εγκρίνει η κάτω βουλή.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί έχει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο, όπου οι διαμάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό της Γαλλίας κοστίζει στη χώρα 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Βιλερουά.