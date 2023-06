Γαλλία: Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι (vid)

Δύο μικρά παιδιά και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ανσί των γαλλικών Άλπεων το πρωί της Πέμπτης. Δύο ακόμα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφριά από την επίθεση.

Η επίθεση με μαχαίρι σε ομάδα παιδιών είναι πράξη «απόλυτης δειλίας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Twitter.

«Τα παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε σοκ», είπε ο Μακρόν.

Ο άνδρας που επιτέθηκε στην ομάδα των παιδιών είναι Σύρος υπήκοος με νόμιμο καθεστώς πρόσφυγα στη Γαλλία, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Reuters, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν είχε αναφέρει νωρίτερα στο Twitter ότι ο δράστης, ηλικίας 32 ετών, σύμφωνα με αναφορές στον γαλλικό Τύπο, συνελήφθη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον ένα παιδί που τραυματίστηκε ήταν σε καρότσι. Το ειδησεογραφικό δίκτυο BFM TV έδειξε πλάνα με αρκετούς αστυνομικούς να συλλαμβάνουν ύποπτο.

«Τίποτα πιο αποτρόπαιο από το να επιτίθεται κάποιος σε παιδιά», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουνν-Πιβέ. Το γαλλικό κοινοβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή για τον εορτασμό του συμβάντος.

Οι τοπικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση, ενώ ελικόπτερο πρώτων βοηθειών επρόκειτο να φτάσει στο σημείο.

Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έχουν τραυματιστεί τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για ακόμα περισσότερους τραυματίες.

ANNECY ATTACK

- At least eight children stabbed at small playground at Lake Annecy in southeastern France's Auvergne-Rhône-Alpes region

- Attack happened at about 9:45 a.m. local time, near city center

- Suspect arrested

- Air ambulance and military deployed