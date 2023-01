Γαλλία: 75.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας Ζεράρ

Περίπου 75.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα δυτικά τμήματα της Γαλλίας τα οποία επλήγησαν από την καταιγίδα Ζεράρ, ανακοίνωσε ο γαλλικός ενεργειακός πάροχος Enedis, μονάδα της EDF.

Η Γαλλία έχει θέσει πάνω από 20 διαμερίσματα στα δυτικά και νότια και γύρω από το Παρίσι σε «πορτοκαλί» συναγερμό για σφοδρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και πιθανότητα πλημμυρών λόγω της καταιγίδας, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Τα νότια διαμερίσματα Καντάλ και Λοζέρ δεν αναμένεται να πληγούν από την καταιγίδα, αλλά έχουν τεθεί σε συναγερμό για τον κίνδυνο σφοδρής χιονόπτωσης, ανέφερε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, Meteo France.

#Storm #Gérard is coming for France and will make landfall tonight. Should bring storm-force gusts to much of the country, hurricane-force gusts possible in the mountains and along the coast. Watch for this to maybe overperform IF it can get a pronounced dry air wedge going #EUwx pic.twitter.com/iD3dIPYHTb