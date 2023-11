Γ. Λαπίντ σε Ερντογάν: Μην κάνεις μαθήματα ηθικής, έχεις απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφότου ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος τρομοκράτη».

«Δεν θα πάρουμε μαθήματα ηθικής από τον πρόεδρο Ερντογάν, έναν άνθρωπο με απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε ο Λαπίντ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Το Ισραήλ αμύνεται ενάντια στους βάναυσους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS, σε μερικούς από τους οποίους έχει επιτραπεί να επιχειρούν κάτω από τη στέγη του Ερντογάν», ανέφερε. Μέλη και ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς ζουν σήμερα στην Τουρκία.

We won’t take lessons in morality from President Erdogan, a man with an appalling human rights record.



Israel is defending itself against brutal terrorists from Hamas-ISIS, some of whom have been allowed to operate under Erdogan’s roof.