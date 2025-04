Γ. Χαρίτος: Διαμαρτυρίες κατά του πολέμου και της Χαμάς στη Γάζα (vid)

Από την επανέναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στις 18 Μαρτίου, σήμερα το 30% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Όπως ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του οχυρωματικού έργου υπό την ονομασία «Άξονας Μοράγκ», περικυκλώθηκε η ευρύτερη περιοχή της Ράφα προκειμένου να συμπεριληφθεί στην νέα διευρυμένη αποστρατικοποιημένη ζώνη, που εκτείνεται έως τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

Palestinians renewed protests against Hamas and the war in the northern Gaza Strip city of Beit Lahiya today.



At one point, Hamas supporters reportedly tried to influence the demonstrations with pro-Hamas slogans. They were quickly expelled by protestors. pic.twitter.com/KHsPWkyPy9