Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε και παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025, ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τον «φτωχότερο» προϋπολογισμό της τελευταίας τριετίας, από τότε που η συντηρητική συμμαχία κυβερνά την χώρα.

Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες πρόκειται να συμβάλουν, με ειδική εισφορά ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αρκετά από αυτά τα χρήματα, όμως, θα χρησιμοποιηθούν για να σβηστούν τα πρόστιμα σε όσους πολίτες δεν πλήρωσαν τους οφειλόμενους φόρους, όπως απαίτησε η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Μειώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων μέχρι 50.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για τις κατώτερες συντάξεις, αποφασίστηκε αύξηση 20 ευρώ τον μήνα. Οι κοινωνικοί εταίροι, όμως, δεν δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι.

Στον ορίζοντα, δε, υπάρχει και η ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα τα έργα και οι διάφορες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Μέχρι τώρα, η Ιταλία έχει ξοδέψει μόνον το 44% των σχετικών, ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τι λένε τα συνδικάτα

Το δε μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προσθέτει ότι «δεν υπάρχουν ουσιαστικές επενδύσεις» και πως «δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά προβλήματα. Η Τζόρτζια Μελόνι ξέρει καλά ότι η χώρα της έχει ακόμη ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο υπολογίζεται ότι φέτος θα διαμορφωθεί γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Και για τον λόγο αυτό, προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.

Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη βαθύτερο πρόβλημα. Η Ιταλία συνεχίζει να μην αναπτύσσεται. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φέτος η οικονομία της χώρας θα παρουσιάσει αύξηση η οποία δεν θα ξεπεράσει το 0,5% και του χρόνου, μόλις το 0,8%.

Και την ίδια ώρα, το πραγματικό εισόδημα μειώνεται όλο και περισσότερο. Την χρονική περίοδο από το 2015 μέχρι το 2022, οι έρευνες δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των μικρομεσαίων πολιτών, περιορίστηκε κατά 20%. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους, στην Ιταλία δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ τον μήνα. «Με το ποσό αυτό, δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς», γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera.

Σωσίβιό της ο Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιχειρεί να στρέψει την προσοχή αλλού, στην εξωτερική πολιτική και στην στενή, «προνομιακή» της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρώμη επιδιώκει, τώρα, να έχει κύριο ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας και δηλώνει έτοιμη να πάρει μέρος, με στρατιώτες της, σε τυχόν δύναμη σταθεροποίησης του ΟΗΕ.

Πηγή: DW